El ‘Tri’ quiere cerrar el Grupo A con puntaje perfecto. Este miércoles 24 de junio, no te pierdas el partido de México vs. República Checa EN VIVO por la señal de Telemundo Deportes y Peacock TV desde Estados Unidos, a partir de las 9:00 pm ET, en lo que será la Fecha 3 del Mundial de Fútbol 2026 . La selección mexicana aseguró el primer lugar de su grupo tras las victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que los chequios necesitan de un triunfo para no quedarse fuera de los dieciseisavos de final.

Desde Estados Unidos, Telemundo transmite el partido México vs. Chequia en vivo online este miércoles 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de televisión y a través de plataformas OTT compatibles con la señal del canal. Estas son algunas de las opciones para seguir el partido entre México vs. República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión autorizado. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

Peacock TV

Es la plataforma oficial de NBCUniversal para la cobertura del Mundial 2026. Disponible en múltiples dispositivos y con acceso a transmisiones seleccionadas, repeticiones y contenido exclusivo.

Hulu + Live TV

Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos y permite acceder desde Smart TV, teléfonos móviles y computadoras.

YouTube TV

Incluye canales locales de Telemundo en áreas seleccionadas y cuenta con almacenamiento DVR en la nube.

Fubo

Ofrece acceso a Telemundo dentro de varios de sus paquetes de televisión en vivo orientados a los aficionados al deporte.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. República Checa por TV en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o satélite en Estados Unidos, estas son algunas de las principales alternativas disponibles para seguir el partido entre México vs. República Checa.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, D.C.

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver México vs. República Checa EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México, México

Estadio Azteca de la Ciudad de México, México Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes Streaming: Peacock TV