Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la carrera del GP de Brasil 2026 en el Autódromo José Carlos Pace, y no te la puedes perder. El evento deportivo arrancará a las 11:00 am en CDMX y 12:00 pm en Estados Unidos (ET). SKY Sports, SKY Plus y F1 TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, así que prepárate.

La carrera del GP de Brasil 2026 se realizará en el Autódromo José Carlos Pace. (Foto: DANIEL CARDENAS / ANADOLU / ANADOLU / AFP)

¿Cómo ver el GP de Brasil 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Brasil 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Brasil 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Brasil 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Brasil EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de Brasil 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

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