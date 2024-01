México y Curazao miden fuerzas en la fecha 1 de la Serie del Caribe de Béisbol 2024 este jueves 1 de febrero (14:30 horas de CDMX; 3:30 pm ET | 2:30 pm CT | 1:30 pm MT | 12:30 pm PT) desde el estadio loanDepot Park de Miami, Florida. La transmisión de los juegos de los Naranjeros de Hermosillo, nombre del equipo que representan a los mexicanos en el torneo, estará a cargo del canal SKY Sports HD y los servicios streaming de Blue to Go VIDEO Everywhere y Extrabase.TV.

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, México vs. Curazao?

SKY HD cuenta con tres canales dedicados al deporte general en SKY Sports (1, 2 y 3) para poder seguir el duelo entre México y Curazao por la Serie del Caribe 2024.

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

¿Cómo activar Blue To Go VIDEO Everywhere en SKY de MÉXICO?

En Blue To Go podrás seguir la Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024 gracias a la suscripción que tienes con SKY Sports HD.

Ingresa a sky.com.mx/ y coloca tus datos personales

y coloca tus datos personales Espera el correo de confirmación en un tiempo máximo de 72 horas

¡Listo! Ya puedes disfrutar de la Serie del Caribe

¿Cuál es el precio de SKY Sports HD en MÉXICO?

Prepago – 249 pesos mensuales

Silver – 349 pesos

Gold – 349 pesos

Platinum – 529 pesos

Canales de SKY Sports en Centroamérica

Costa Rica – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524)

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Panamá – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524)

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Honduras – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524)

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) República Dominicana – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524)

– SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Guatemala – SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524)

*Todos los planes incluyen Blue To Go.

México vs. Curazao: horario, sede y canal de transmisión

Torneo: Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024

Horario: 14:30 (CDMX)

Fecha: Jueves 1 de febrero del 2024

TV: SKY Sports, Blue to Go Video Everiwhere y Extrabase.TV

Estadio: loanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)