La Serie del Caribe de Béisbol 2024 se pone en marcha este jueves 1 de febrero con el juego entre las selecciones de México y Curazao, representados por los equipos Naranjeros del Hermosillo y Royal Scorpions respectivamente, desde el estadio loanDepot park de Miami, Florida. La transmisión del juego para el público mexicano empieza a partir de las 14:30 horas de CDMX por el canal SKY Sports y los servicios streaming Blue to Go VIDEO Everywhere y Extrabase.TV.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas seguir toda la acción del duelo México-Curazao, solo necesitas contar con ESPN para ver todos los partidos de la Serie Mundial de Béisbol Miami 2024 en dos idiomas diferentes: ESPN Deportes (español) y ESPN+ (inglés). La señal del Naranjeros del Hermosillo vs. Royal Scorpions empieza desde las 3:30 pm ET de Florida (12:30 pm PT de California).

Te presentamos el roster de México para Miami 2024 🇲🇽😎



A buscar la décima corona en la Serie del Caribe 🏆🔥#LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/yt0Spropq1 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 1, 2024

¿Qué canal transmite México vs. Curazao por la Serie del Caribe 2024?

Países Canales de TV México Sky Sports, Extrabase.TV y Blue to Go Video Everywhere Estados Unidos ESPN Deportes y ESPN+ Curazao ESPN Deportes

Canales de SKY Sports en vivo para ver México vs. Curazao

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

Calendario de partidos de México para la Serie del Caribe 2024

México vs. Curazao, jueves 1 de febrero

México vs Puerto Rico, viernes 2 de febrero

México vs Panamá, sábado 3 de febrero

México vs República Dominicana, domingo 4 de febrero

México vs Venezuela, lunes 5 de febrero

México vs Nicaragua, martes 6 de febrero

Cuenta regresiva para el inicio de la Serie del Caribe en Miami. La fiebre por el béisbol se apodera de Miami, ciudad que se alista para recibir la Serie del Caribe a partir de este jueves 1 de febrero. (Video: Voz de América)