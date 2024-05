Llegó el momento para saber quién será el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Ambos boxeadores mexicanos lucharán en un combate de 12 rounds por el título unificado de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división supermediano este sábado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Aquí te compartiré todos los resultados de la cartelera preliminar y, asimismo, la estelar que empiezan a partir de las 19:00 horas del tiempo de Centro de México (9 p.m. ET | 8 p.m. CT | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT). Además de la pelea de Canelo, también te compartiremos los desenlaces de los siguientes combates: Barrios vs. Maidana, Figueroa vs. Magdaleno, Stanionis vs. Maestre, Mielnicki Jr. vs. Ronald Cruz, Scull vs. Hemphill, Ramos vs. González, Valenzuela vs. Angulo, Vázquez vs. Picasso, Chollet vs. Bridges, Torres vs. Poghosyan y King vs. Hollaway.

Recuerda que la transmisión de la pelea entre Canelo vs. Munguía será gratuita en México a través de los canales de TV Azteca (Azteca 7, Azteca Deportes, Azteca Uno y ADN 40) y Canal 5 de TUDN; mientras que en el resto de países de Latinoamérica tendrán que sintonizar el canal ESPN para seguir la cobertura especial de ESPN KnockOut y el servicio streaming de Star+. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y España, se podrá ver el combate completo con DAZN.

¿Quién ganó la pelea entre Canelo y Munguía? Resultados de la cartelera de boxeo

Peso / Título Pelea Resultado Peso supermediano (Título indiscutido) Canelo Álvarez (60-2-2) vs. Jaime Munguia (43-0-0) - Peso wélter (Título mundial interino del CMB) Mario Barrios (28-2-2) vs. Fabian Maidana (22-2-2) - Peso pluma (Título interino del CMB) B. Figueroa (24-1-1) vs. J. Magdaleno (29-2-2) - Peso wélter regular (Título de la AMB) E. Stanionis (14-0-0) vs. G. Maestre (6-0-1) - Peso superwélter V. Mielnicki Jr. (17-1-0) vs. Ronald Cruz (19-3-1) - Peso supermediano William Scull (21-0-0) vs. Sean Hemphill (16-1-0) - Peso superwélter Jesús Ramos (20-1-0) vs. Johan González (34-2-0) - Peso superligero G. Valenzuela (28-3-1) vs. José Angulo (14-8-0) - Peso supergallo Damien Vázquez (17-3-1) vs. David Picasso (27-0-1) - Peso ligeros Jabin Chollet (9-0-0) vs. Julian Bridges (4-0-0) - Peso ligero Adrian Torres (7-0-0) vs. A. Poghosyan (3-1-1) - Peso pactado Lawrence King (15-1-0) vs. A. Hollaway (7-4-3) -

Perfil del Canelo Álvarez

Nacionalidad: México

Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1990

Altura: 5′ 8′

Alcance: 70,5

Peleas: 64

Récord: 60-2-2 (39 KO)

Perfil de Jaime Munguía

Nacionalidad: México

Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1996

Altura: 6′ 0″

Alcance: 72″

Peleas: 43

Récord: 43-0 (34 KO)

