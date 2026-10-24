Conoce quién ha ganado la pelea estelar del UFC 333 entre Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, este sábado 24 de octubre, desde el Etihad Arena de Abu Dhabi. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce quién ha ganado la pelea estelar del UFC 333 entre Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, este sábado 24 de octubre, desde el Etihad Arena de Abu Dhabi. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Todo listo para conocer si la categoría de peso pluma y la de peso gallo masculina de la UFC mantienen a su vigente campeón o hay nuevo rey. Este sábado 24 de octubre, se llevó a cabo el UFC 333: Volkanovski vs. Evloev, por el campeonato de peso pluma y la coestelar fue Petr Yan vs. Merab Dvalishvili por el campeonato de peso gallo. A continuación, te dejaré con los resultados de todos los enfrentamientos de esta cartelera estelar que se ha llevado a cabo en Abu Dhabi.

UFC 333 – Resultados de la cartelera estelar

CategoríaPeleaGanadorPor la vía de
Campeonato de peso plumaAlexander Volkanovski vs. Movsar EvloevPor definirPor definir
Campeonato de peso galloPetr Yan vs. Merab DvalishviliPor definirPor definir
Peso moscaLone’er Kavanagh vs. Ramazan TemirovPor definirLone’er Kavanagh (Inglaterra) venció a Ramazan Temirov (Uzbekistán) por TKO (golpes) en el primer asalto (R1).
Peso pesadoAlexander Volkov vs. Rizvan KunievAlexander VolkovDecisión unánime (29-28, 30-27, 30-27)
Peso plumaAaron Pico vs. Losene KeitaAaron PicoTKO en el primer asalto (1:14)

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333: la previa

Alexander Volkanovski se prepara para defender su campeonato de peso pluma ante Movsar Evloev, uno de los contendientes más peligrosos de la división gracias a su récord invicto y sus habilidades de lucha. El campeón australiano buscará aprovechar su experiencia, precisión en el golpeo, desplazamientos y defensa de derribos para controlar el combate.

Evloev, por su parte, intentará imponer su presión constante, sus derribos y su dominio en el suelo para neutralizar el ataque de Volkanovski. La clave estará en si el campeón logra mantener la pelea de pie o si el retador consigue llevarla repetidamente al suelo.

Cartelera completa del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev

Cartelera estelar

  • Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — Campeonato de peso pluma.
  • Petr Yan vs. Merab Dvalishvili — Campeonato de peso gallo.
  • Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — Peso mosca.
  • Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — Peso pesado.
  • Aaron Pico vs. Losene Keita — Peso pluma.

Cartelera preliminar

  • Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — Peso semipesado.
  • Nikita Krylov vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev — Peso semipesado.
  • Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston — Peso medio.
  • Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — Peso ligero.

Cartelera preliminar temprana

  • Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — Peso gallo.
  • Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — Peso medio.
  • Bolaji Oki vs. Daniel Santos — Peso pluma.
  • Kody Steele vs. Noah Gugnon — Peso ligero.
  • Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — Peso paja femenino.
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS