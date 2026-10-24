Todo listo para conocer si la categoría de peso pluma y la de peso gallo masculina de la UFC mantienen a su vigente campeón o hay nuevo rey. Este sábado 24 de octubre, se llevó a cabo el UFC 333: Volkanovski vs. Evloev, por el campeonato de peso pluma y la coestelar fue Petr Yan vs. Merab Dvalishvili por el campeonato de peso gallo. A continuación, te dejaré con los resultados de todos los enfrentamientos de esta cartelera estelar que se ha llevado a cabo en Abu Dhabi.
UFC 333 – Resultados de la cartelera estelar
|Categoría
|Pelea
|Ganador
|Por la vía de
|Campeonato de peso pluma
|Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev
|Por definir
|Por definir
|Campeonato de peso gallo
|Petr Yan vs. Merab Dvalishvili
|Por definir
|Por definir
|Peso mosca
|Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov
|Por definir
|Lone’er Kavanagh (Inglaterra) venció a Ramazan Temirov (Uzbekistán) por TKO (golpes) en el primer asalto (R1).
|Peso pesado
|Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev
|Alexander Volkov
|Decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27)
|Peso pluma
|Aaron Pico vs. Losene Keita
|Aaron Pico
|TKO en el primer asalto (1:14)
Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333: la previa
Alexander Volkanovski se prepara para defender su campeonato de peso pluma ante Movsar Evloev, uno de los contendientes más peligrosos de la división gracias a su récord invicto y sus habilidades de lucha. El campeón australiano buscará aprovechar su experiencia, precisión en el golpeo, desplazamientos y defensa de derribos para controlar el combate.
Evloev, por su parte, intentará imponer su presión constante, sus derribos y su dominio en el suelo para neutralizar el ataque de Volkanovski. La clave estará en si el campeón logra mantener la pelea de pie o si el retador consigue llevarla repetidamente al suelo.
Cartelera completa del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev
Cartelera estelar
- Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — Campeonato de peso pluma.
- Petr Yan vs. Merab Dvalishvili — Campeonato de peso gallo.
- Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — Peso mosca.
- Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — Peso pesado.
- Aaron Pico vs. Losene Keita — Peso pluma.
Cartelera preliminar
- Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — Peso semipesado.
- Nikita Krylov vs. Abdul-Rakhman Yakhyaev — Peso semipesado.
- Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston — Peso medio.
- Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — Peso ligero.
Cartelera preliminar temprana
- Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — Peso gallo.
- Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — Peso medio.
- Bolaji Oki vs. Daniel Santos — Peso pluma.
- Kody Steele vs. Noah Gugnon — Peso ligero.
- Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — Peso paja femenino.