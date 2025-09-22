La noche de gala del Balón de Oro 2025 se vivirá a tope en el Théâtre du Châtelet de París, donde los reflectores apuntaron a los grandes favoritos de la temporada: Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha. El mundo del fútbol esperaba con ansias conocer al sucesor del último campeón y, finalmente, el premio al mejor jugador del mundo fue para...

Ganador del Balón de Oro 2025

(Aquí se actualizará el nombre del jugador o jugadora una vez anunciados los ganadores)

Categorías / Premios Ganadores Segundo lugar Tercer lugar Balón de Oro masculino — — — Balón de Oro femenino — — — Trofeo Kopa masculino — — — Trofeo Kopa femenino — — — Trofeo Yashin masculimo — — — Trofeo Yashin femenino — — — Trofeo Gerd Müller masculino — — — Trofeo Gerd Müller femenino — — — Trofeo Johan Cruyff masculino — — — Trofeo Johan Cruyff femenino — — — Trofeo al Club del Año masculino — — — Trofeo al Club del Año femenino — — — Premio Sócrates — — —

¿Cuándo y dónde se celebra la Gala del Balón de Oro 2025?

La 69ª edición del Balón de Oro se realizará el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia contará con la conducción de la leyenda neerlandesa Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott, quienes guiarán la entrega de todos los premios de manera oficial.

¿Qué premios se entregarán en la Gala del Balón de Oro 2025?

Durante la ceremonia se otorgarán los siguientes galardones:

Balón de Oro masculino : mejor jugador de la temporada 2024/25

: mejor jugador de la temporada 2024/25 Balón de Oro femenino : mejor jugadora de la temporada 2024/25

: mejor jugadora de la temporada 2024/25 Trofeo Kopa masculino y femenino : mejor jugador/a joven

: mejor jugador/a joven Trofeo Yashin masculino y femenino : mejor portero/a

: mejor portero/a Trofeo Gerd Müller masculino y femenino : máximo goleador/a en club y selección

: máximo goleador/a en club y selección Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino : mejor entrenador/a

: mejor entrenador/a Trofeo al Club del Año masculino y femenino

Premio Sócrates: reconocimiento humanitario

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025?

Entre los candidatos masculinos, Lamine Yamal, Raphinha, Ousmane Dembélé y Vitinha aparecen como los principales contendientes. En la categoría femenina, la competencia se centra en Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Lucy Bronze, destacando su influencia y logros en la temporada 2024/25.

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Cole Palmer destacan como los grandes favoritos al Balón de Oro 2025. (Foto: Getty Images)