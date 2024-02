El 73º Juego de Estrellas de la NBA está a la vuelta de la esquina y, más allá del gran juego, las festividades se extienden durante todo el fin de semana con la asistencia y actuación de algunas de las estrellas más importantes. Para el Juego de Estrellas, la Conferencia Este contará con los titulares Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Damian Lillard (Bucks). Los titulares de la Conferencia Oeste incluyen a LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) y Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Cómo ver los eventos del All-Star de la NBA de 2024 por cable

Aunque el Juego de Estrellas de la NBA se realizará el domingo 18 de febrero por TNT , el fin de semana del Juego de Estrellas comienza el viernes 16 de febrero a las 4 p.m. PT/7 p.m. ET . Los eventos incluyen el NBA All-Star Celebrity Game, con Jennifer Hudson, AJ McLean, Lilly Singh, Quincy Isaiah y otros, en ESPN, así como el NBA Rising Stars Game con novatos y estudiantes de segundo año en TNT.

El sábado 17 de febrero, el NBA All-Star Saturday Night se transmite por TNT a partir de las 5 p. m. PT/8 p. m. ET. El calendario incluye el desafío de habilidades, el concurso de tres puntos, el desafío de tres puntos Stephen Curry vs. Sabrina Ionescu y el concurso de mates.

Cómo ver el concurso All-Star Slam Dunk de la NBA 2024 por cable

Hablando del concurso de mates, el evento se llevará a cabo en el Lucas Oil Stadium el sábado 17 de febrero. Es el cuarto y último evento del NBA All-Star Saturday Night en TNT. Si bien la noche comienza a las 5 p. m. PT/8 p. m. ET, el concurso de mates probablemente comenzará alrededor de las 7:00 p. m. a 7:15 p. m. PT/10 a 10:15 p. m. ET. Aquí hay una lista de todos los participantes en el concurso de mates:

Jaylen Brown (Celtas de Boston)

Jaime Jáquez Jr. (Miami Heat)

Mac McClung (campeón defensor de mates de la G League, Osceola Magic)

Jacob Toppin (Knicks de Nueva York)

Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA de 2024 sin cable

Dado que el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA se transmite por TNT, significa que también se transmite en servicios de cable alternativos basados en Internet, como DirecTV Stream , Fubo , Hulu + Live TV y otros. De hecho, algunos servicios incluso ofrecen pruebas gratuitas, por lo que si actúa rápido y se registra ahora, podrá ver el partido de hockey al aire libre de forma gratuita.

¿Cómo ver NBA All-Star Game 2024 por Max?

Max (anteriormente conocido como HBO Max) tiene un centro B/R Sports como parte de su servicio de transmisión por tiempo limitado. El centro tiene acceso a la NBA en TNT para el Juego de Estrellas de la NBA a partir de $9,99 por mes.

Además de NBA en TNT , Max’s B/R Sports incluye HNL en TNT , US Soccer, NCAA March Madness y mucho más. El servicio también cuenta con películas exitosas como Barbie , Blue Beetle , Avatar: The Way of Water y otras, así como series galardonadas, como Succession , Barry , The White Lotus y más.

¿Cómo ver NBA All-Star Game 2024 por DirecTV?

Mire TNT con DirecTV Stream para el Juego de Estrellas de la NBA, junto con más de 75 canales más, como NBC, ESPN, Fox, CBS, AMC, Bravo, CNBC, Disney Channel y mucho más.

El transmisor tiene disponible una prueba gratuita de cinco días, pero es tiempo más que suficiente para ver todo el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en TNT y ESPN. Luego, puede cancelar el servicio o seguir mirando, con precios desde $ 69,99 para el paquete de entretenimiento básico. Otros planes ofrecen más de 105 a 150 canales, con precios que oscilan entre $84,99 y $159,99 por mes.

¿Cómo ver NBA All-Star Game 2024 por Hulu + TV en vivo?

Para ver TNT, una suscripción a Hulu + Live TV es otra opción fantástica. El servicio de transmisión tiene acceso a más de 90 canales en vivo, como BET, CNN, Food Network y más, desde $76,99 por mes y viene con toda la biblioteca de transmisión de Hulu, así como Disney+ y ESPN+.

Además de TV en vivo, Hulu + Live TV permite a los suscriptores ver originales de Hulu, Marvel Studios, Lucasfilm ( Star Wars ), The Muppets Studio y Pixar Animation, así como ESPN+ para programación deportiva original y deportes en vivo de Fórmula 1, UFC, MLB y otras ligas deportivas. También incluye DVR en la nube ilimitado. Desafortunadamente, Hulu no ofrece una prueba gratuita en este momento.