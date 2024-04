La primera semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará este martes 23 de abril en el estadio Azteca de la Ciudad de México, donde chocarán América vs Pachuca, desde las 20:15 hora de México, 21:15 horas (COL, PER, ECU), 23:15 horas (ARG, CHI y URU) y 22:15 horas de Estados Unidos (21:15 CT | 20:15 MT | 19:15 PT) . Ambos equipos de la Liga MX llegan a esta instancia tras imponerse con autoridad ante sus rivales de turno, pero llegó el momento de definiciones.

Ambos cuadros atraviesan un buen momento en la liga mexicana. El América es líder, a pesar de caer en el Clásico Capitalino ante los Pumas, mientras que el Pachuca está zona de clasificación directa a la liguilla con un triunfo sobre el Santos. Luego de resolver su eliminatoria de cuartos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, el América quedó como favorito para avanzar a la final, pronóstico que no preocupa al director técnico del Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada.

América viene en buen momento, pues ya está clasificado a la siguiente etapa del Clausura 2024 de la Liga MX. | Foto: AFP

“A mí no me interesa si América es favorito, me interesa que hagamos una buena propuesta”, dijo Almada y vaticinó 180 minutos, al menos, de gran complejidad. “Reconocemos la plantilla del rival, pero somos optimistas por naturaleza, confiamos en el trabajo que venimos desempeñando, será una llave dura”. Si no te quieres perder este electrizante duelo, pues te dejaré a continuación una guía de canales de TV para ver en vivo y vía streaming la semifinal.

¿Qué canal transmite América vs Pachuca en México?

En México la transmisión del partido de ida entre América vs Pachuca por la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf la podrás disfrutar en vivo por televisión mediante FOX Sports Premium, mientras que online estará disponible a través de la app de FOX Sports, Amazon Prime Video y Claro Video. Existen dos formas para ver la señal de FOX Sports Premium en México:

1) Con 119 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Con 140 pesos mexicanos podrás adquirir el plan mensual para ver FOX Sports Premium desde las plataformas streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y apps de FOX Sports México (Android e iOS).

Canal en México Precio mensual para TV Precio mensual para Streaming Cableoperadores TV Streaming FOX Sports Premium $119.00 MXN $140.00 MXN Izzi, Sky (Canal 1567 HD), Totalplay (Canal 535), Megacable (Canales 310 SD y 1310 HD) y Star TV Amazon Prime Video, Claro Video y Apps FOX Sports México (Android e iOS)

Dónde ver América vs Pachucha desde Estados Unidos

Mientras que en USA el apasionante duelo entre las ‘Águilas’ y los ‘tuzos’ se podrá presenciar a través de distintas plataformas, tanto en cableoperadoras como vía streaming. Así, la semifinal por la ConcaChampions Cup se podrá mediante Fox Sports 1, TUDN USA. Y también en sus señales online y aplicativos como Foxsports.com, TUDN.com, Fox Sports App y TUDN App.