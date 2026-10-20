Este martes 20 de octubre, se enfrentarán Chivas de Guadalajara y Necaxa en el Estadio Akron por la Jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. El partido, que iniciará a las 8:07 pm ET y 6:07 pm en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de Prime VIDEO. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Necaxa por la Liga MX 2026?

Amazon Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir el partido Chivas de Guadalajara vs. Necaxa por la Liga MX 2026. Por esta razón, si deseas ver el juego, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Pero ojo a esto: si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

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¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO.

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

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¿Cuánto cuesta Prime Video en México?

La suscripción a Amazon Prime, que incluye el acceso a Prime Video, tiene el valor de 99 pesos mexicanos al mes y 899 pesos mexicanos en su plan anual.

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