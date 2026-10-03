Un nuevo evento enumerado de la UFC se llevará a cabo este sábado 3 de octubre. Desde el Delta Center de Salt Lake City, en Utah, no te pierdas la transmisión del UFC 332: Silva vs. Wang en lo que será la pelea estelar por el cinturón de peso mosca que dejó vacante Valentina Shevchenko por lesión. En todo el mundo, el UFC 332: Silva vs. Wang se verá por Paramount Plus y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el combate minuto a minuto.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?
Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.
Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.
|País
|Precio mensual
|Precio anual
|Perú
|14.90 soles
|169.90 soles
|Argentina
|299 pesos Argentina
|3,097.70 pesos argentinos
|Chile
|4299 pesos chilenos
|38 490 pesos chilenos
|Colombia
|13,900 pesos colombianos
|166 800 pesos colombianos
|Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá
|4.99 dólares
|59.88 dólares
Una vez suscrito a cualquier plan de Paramount+, podrás ver el evento completo del UFC 332 en vivo, de principio a fin, y on-demand el sábado 3 de octubre sin tener que cambiar de plataforma, ni contratar un pay-per-view (PPV) o una suscripción a cualquier operador de cable.
¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 332: Silva vs. Wang?
Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong.
Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).
Asimismo, el UFC 332 está incluido con tu suscripción de Paramount+ ya sea al plan Paramount+ Essential o Paramount+ Premium. No hay un costo adicional para ver el evento en vivo y en formato on demand tanto en narración en español como portugués.
UFC 332 - Silva vs. Wang EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento
- Fecha: Sábado, 03 de octubre de 2026
- Lugar: Delta Center, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos)
- Horario de los early prelims: 2:00 p.m. México / 4:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
- Horario de los prelims: 4:00 p.m. México / 6:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
- Horario del main card: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
- Canal TV / Streaming: Paramount Plus