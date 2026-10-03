Un nuevo evento enumerado de la UFC se llevará a cabo este sábado 3 de octubre. Desde el Delta Center de Salt Lake City, en Utah, no te pierdas la transmisión del UFC 332: Silva vs. Wang en lo que será la pelea estelar por el cinturón de peso mosca que dejó vacante Valentina Shevchenko por lesión. En todo el mundo, el UFC 332: Silva vs. Wang se verá por Paramount Plus y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el combate minuto a minuto .

Consulta los canales de transmisión para ver el UFC 332: Silva vs. Wang, este sábado 3 de octubre, en lo que será una pelea desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah. (Foto: UFC)

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

Una vez suscrito a cualquier plan de Paramount+, podrás ver el evento completo del UFC 332 en vivo, de principio a fin, y on-demand el sábado 3 de octubre sin tener que cambiar de plataforma, ni contratar un pay-per-view (PPV) o una suscripción a cualquier operador de cable.

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 332: Silva vs. Wang?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

Asimismo, el UFC 332 está incluido con tu suscripción de Paramount+ ya sea al plan Paramount+ Essential o Paramount+ Premium. No hay un costo adicional para ver el evento en vivo y en formato on demand tanto en narración en español como portugués.

Sintonice en directo el combate Natalia Silva vs. Wang Cong en el octágono del UFC 332. Consulte la guía de canales de televisión disponibles, la programación de la tarjeta completa y las opciones oficiales de streaming por internet para no perderse la velada de MMA. | Crédito: @ufc / Instagram / Depor

UFC 332 - Silva vs. Wang EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Sábado, 03 de octubre de 2026

Sábado, 03 de octubre de 2026 Lugar: Delta Center, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos)

Delta Center, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos) Horario de los early prelims: 2:00 p.m. México / 4:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

2:00 p.m. México / 4:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario de los prelims: 4:00 p.m. México / 6:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

4:00 p.m. México / 6:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Horario del main card: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus