FC Barcelona da el puntapié inicial de la temporada con el torneo amistoso que disputa anualmente, el trofe Joan Gamper. En esta ocasión se enfrentará al AS Mónaco en el estadio Olímpico de Montjuic, desde las 20:00 hora peninsular, 13:00 horas PER/ECU/COL y 15:00 horas ARG/URU/BRA y contará con la transmisión oficial vía Movistar Plus para todo el territorio español. A continuación te enseñaré cómo ver el partido EN VIVO y vía ONLINE.

¿Dónde televisan el duelo FC Barcelona vs. AS Mónaco por el trofeo Joan Gamper?

En España, el partido entre Barcelona vs. AS Mónaco en el Trofeo Joan Gamper 2024 se podrá ver por Movistar VAMOS (8 y 53), Movistar VAMOS Bar (304), Movistar + Lite, M+ Champions Tour (61) y M+ Champions Tour 2 (62), diales que se encuentran disponibles en la plataforma Movistar Plus. Por otro lado, TV3 transmitirá el juego para el público de Catalunya. También Barça One ofrecerá una cobertura exclusiva para sus suscriptores.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, FC Barcelona vs. AS Mónaco?

En España, puedes ver el duelo entre FC Barcelona vs. AS Mónaco en directo por Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: dial 7

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. AS Mónaco

FC Barcelona: Ter Stegen; Gerard Martín, Lenglet, Sergi Domínguez, Álex Valle; Raphinha, Christensen, Gundogan, Marc Casadó, Pau Víctor; Robert Lewandowski.

AS Mónaco: Philipp Köhn; Salisu, Kherer, Singo; Ouattara, Camara, Minamino, Zakaria, Vanderson; Balogun y Embolo.

