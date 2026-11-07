Uno sin chances de clasificar a playoffs y el otro con la ilusión intacta de finalizar en el primer lugar del Apertura 2026. Este sábado 7 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO a través de la señal de FOX y FOX One en México y Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. Centro de México . Por ahora, Cruz Azul tiene 29 puntos, se ubica tercero pero con igual cantidad de puntaje que América y Chivas, por lo que un triunfo será clave para llegar a la última fecha aún con la posibilidad de finalizar líderes.

¿Dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes. Selecciona el partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liga MX

Torneo: Liga MX.

Liga MX. Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.

Torneo Apertura, fecha 16. Partido: Tigres UANL vs. Cruz Azul.

Tigres UANL vs. Cruz Azul. Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.

sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

19:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León.

Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León. Transmisión en México: FOX One (por televisión de paga)

FOX One (por televisión de paga) Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.