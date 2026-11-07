Uno sin chances de clasificar a playoffs y el otro con la ilusión intacta de finalizar en el primer lugar del Apertura 2026. Este sábado 7 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO a través de la señal de FOX y FOX One en México y Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. Centro de México. Por ahora, Cruz Azul tiene 29 puntos, se ubica tercero pero con igual cantidad de puntaje que América y Chivas, por lo que un triunfo será clave para llegar a la última fecha aún con la posibilidad de finalizar líderes.
¿Dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO por FOX One?
Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.
- Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One.
- Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa.
- Busca la sección de deportes.
- Selecciona el partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul, si aparece disponible en tu región.
FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.
¿Qué ofrece FOX One en México?
FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses.
La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.
Horario, TV y dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liga MX
- Torneo: Liga MX.
- Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.
- Partido: Tigres UANL vs. Cruz Azul.
- Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.
- Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.
- Estadio: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León.
- Transmisión en México: FOX One (por televisión de paga)
- Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.