La ceremonia del Balón de Oro 2026 reunirá en Londres a las principales figuras del fútbol mundial este lunes 26 de octubre, en una gala que reconocerá a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada. Los aficionados podrán seguir el evento por ESPN y sus plataformas de streaming, según la programación disponible en cada país. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido, con diferentes horarios para Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Los espectadores de Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN Deportes para conocer la cobertura de la gala del Balón de Oro 2026. La señal está disponible a través de operadores de televisión por cable y satélite, además de determinados servicios de televisión por internet.

Operador Canal DIRECTV 466 Dish 854 AT&T 3113 SD / 3313 HD

También es posible acceder a ESPN Deportes mediante plataformas de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, de acuerdo con los planes y la disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN Select ofrece acceso a contenido deportivo a través de internet mediante una suscripción. Antes de elegir un plan para ver la ceremonia del Balón de Oro 2026, conviene revisar la programación del servicio y confirmar qué cobertura estará disponible durante el evento.

La plataforma permite ver contenido compatible desde distintos dispositivos, sin depender exclusivamente de una conexión tradicional de televisión por cable.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select dispone de alternativas de suscripción mensual y anual. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla:

Plan Precio Mensual US$12.99 Anual US$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Los usuarios también pueden encontrar paquetes que combinan ESPN Select con otros servicios de entretenimiento. Las opciones incluidas en la plantilla son las siguientes:

Paquete Precio mensual Contenido ESPN Select Bundle US$19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios ESPN Select Bundle Premium US$29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios Disney Legacy US$18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

La disponibilidad de cada paquete y las condiciones de suscripción deben revisarse directamente en el servicio antes de contratarlo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select puede utilizarse en distintos equipos compatibles, entre ellos:

iPhone y iPad de Apple.

Teléfonos y tabletas Android.

Tabletas Amazon Fire.

Dispositivos Fire TV y Android TV.

Apple TV y Chromecast.

Televisores inteligentes LG y Samsung con Tizen.

Dispositivos Roku.

Consolas Xbox y otros equipos de streaming compatibles.

La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del dispositivo y la versión de su sistema operativo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 por Latinoamérica?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varían según el mercado.

Para seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

País Operador Canal Argentina DIRECTV 621 SD / 1621 HD Argentina Telecentro 105 SD / 1011 HD Argentina Flow 103 HD Colombia DIRECTV 621 SD / 1621 HD Colombia Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Colombia Claro 540 HD / 1510 HD Perú DIRECTV 621 SD / 1621 HD Perú Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Perú Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Chile DIRECTV 610 SD / 1621 HD Chile Movistar 480 SD / 884 HD Chile Claro 174 SD / 474 HD Chile VTR 49 México SKY 548 / 1548 México izzi 895 México Dish 338 México Totalplay 558 Ecuador DIRECTV 621 SD / 1621 HD Ecuador CNT 302 SD / 703 HD Ecuador Grupo TV Cable 200 SD / 730 HD Venezuela DIRECTV 621 SD / 1621 HD Venezuela Movistar 483 SD Venezuela Netuno 30 Venezuela TV Zamora 40 SD / 154 HD Uruguay DIRECTV 621 SD / 1621 HD Uruguay Cablevisión Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD Paraguay Personal Flow 101 HD Paraguay Copaco 51 SD / 503 HD Paraguay Claro 93 SD / 124 HD Bolivia Entel 40 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia Cotas 54 SD/HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá la ceremonia del Balón de Oro 2026, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.

Canales de ESPN 2 por país

País Operador Canal Argentina Antina 25 SD / 155 HD Argentina DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Argentina Telecentro 104 / 1009 HD Argentina Flow 102 HD Chile DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Chile Movistar 482 SD / 886 HD Chile Entel 214 HD Chile VTR 48 Chile Claro 175 SD / 475 HD Chile Zapping TV 91 HD Colombia DIRECTV 622 SD/HD Colombia Movistar 202 HD / 486 SD / 886 HD Colombia Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Ecuador DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Ecuador Grupo TV Cable 202 SD / 734 HD Ecuador Claro 90 SD / 590 HD Perú DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Perú Movistar 486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD Perú Claro 54 SD / 521 HD Uruguay DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Uruguay Cablevisión 100 SD / 709 HD Uruguay Flow 102 HD Venezuela Simple TV 622 SD/HD / 1622 HD Venezuela Movistar 485 SD Venezuela Inter Satelital 105 HD / 106 SD Venezuela CANTV 503 Paraguay Personal TV HD 104 HD Paraguay Tigo 29 SD / 403 / 713 HD Paraguay Flow 102 HD Paraguay Claro 94 SD / 122 HD Bolivia Entel 41 HD Bolivia Inter Satelital 105 HD / 507 SD / 508 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia AXS+ 103 HD México SKY 551 México Dish 338 SD / 838 HD México Star TV 502 México Megacable 304 SD / 1304 HD México izzi 508 SD / 895 HD México Totalplay 558 HD

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026? Precios por país

Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver la gala.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.

Países Precio mensual Precio anual Argentina ARS 18,399 ARS 154,499 Chile CLP 14,190 CLP 119,190 Colombia COP 49,900 COP 418,900 Ecuador US$11.99 US$125.99 Perú S/34.90 S/577.90 México MXN 319 MXN 2,679 Uruguay US$26.99 US$249.99 Venezuela US$16.99 US$141.99 Paraguay US$16.99 US$141.99 Bolivia US$16.99 US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.

Entre sus características se encuentran:

Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas sujetas a límites y condiciones.

Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.

Sus principales características son:

Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.

Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.

Horario, TV y dónde ver en vivo la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La gala comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido y tendrá diferentes horarios de inicio en América.

País or región Fecha Hora exacta Reino Unido Lunes 26 de octubre 8:00 p. m. España Lunes 26 de octubre 9:00 p. m. Estados Unidos — Este Lunes 26 de octubre 4:00 p. m. Estados Unidos — Centro Lunes 26 de octubre 3:00 p. m. Estados Unidos — Montaña Lunes 26 de octubre 2:00 p. m. Estados Unidos — Pacífico Lunes 26 de octubre 1:00 p. m. México — Ciudad de México Lunes 26 de octubre 2:00 p. m. Perú Lunes 26 de octubre 3:00 p. m. Colombia Lunes 26 de octubre 3:00 p. m. Ecuador Lunes 26 de octubre 3:00 p. m. Argentina Lunes 26 de octubre 5:00 p. m. Chile Lunes 26 de octubre 5:00 p. m. Uruguay Lunes 26 de octubre 5:00 p. m. Paraguay Lunes 26 de octubre 5:00 p. m.

Datos del evento

Evento: ceremonia del Balón de Oro 2026.

ceremonia del Balón de Oro 2026. Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.

lunes 26 de octubre de 2026. Lugar: London Palladium, Londres, Inglaterra.

London Palladium, Londres, Inglaterra. Televisión en Estados Unidos: consultar la programación de ESPN y ESPN Deportes.

consultar la programación de ESPN y ESPN Deportes. Streaming en Estados Unidos: revisar la disponibilidad del evento en las plataformas digitales de ESPN y los planes contratados.

revisar la disponibilidad del evento en las plataformas digitales de ESPN y los planes contratados. Streaming en Latinoamérica: consultar la programación de Disney+ y la oferta disponible en cada país.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)