Noé Yactayo
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La ceremonia del Balón de Oro 2026 reunirá en Londres a las principales figuras del fútbol mundial este lunes 26 de octubre, en una gala que reconocerá a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada. Los aficionados podrán seguir el evento por ESPN y sus plataformas de streaming, según la programación disponible en cada país. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido, con diferentes horarios para Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Los espectadores de Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN Deportes para conocer la cobertura de la gala del Balón de Oro 2026. La señal está disponible a través de operadores de televisión por cable y satélite, además de determinados servicios de televisión por internet.

OperadorCanal
DIRECTV466
Dish854
AT&T3113 SD / 3313 HD

También es posible acceder a ESPN Deportes mediante plataformas de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, de acuerdo con los planes y la disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN Select ofrece acceso a contenido deportivo a través de internet mediante una suscripción. Antes de elegir un plan para ver la ceremonia del Balón de Oro 2026, conviene revisar la programación del servicio y confirmar qué cobertura estará disponible durante el evento.

La plataforma permite ver contenido compatible desde distintos dispositivos, sin depender exclusivamente de una conexión tradicional de televisión por cable.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select dispone de alternativas de suscripción mensual y anual. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla:

PlanPrecio
MensualUS$12.99
AnualUS$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Los usuarios también pueden encontrar paquetes que combinan ESPN Select con otros servicios de entretenimiento. Las opciones incluidas en la plantilla son las siguientes:

PaquetePrecio mensualContenido
ESPN Select BundleUS$19.99Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios
ESPN Select Bundle PremiumUS$29.99Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios
Disney LegacyUS$18.99Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

La disponibilidad de cada paquete y las condiciones de suscripción deben revisarse directamente en el servicio antes de contratarlo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select puede utilizarse en distintos equipos compatibles, entre ellos:

  • iPhone y iPad de Apple.
  • Teléfonos y tabletas Android.
  • Tabletas Amazon Fire.
  • Dispositivos Fire TV y Android TV.
  • Apple TV y Chromecast.
  • Televisores inteligentes LG y Samsung con Tizen.
  • Dispositivos Roku.
  • Consolas Xbox y otros equipos de streaming compatibles.

La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del dispositivo y la versión de su sistema operativo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 por Latinoamérica?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varían según el mercado.

Para seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

PaísOperadorCanal
ArgentinaDIRECTV621 SD / 1621 HD
ArgentinaTelecentro105 SD / 1011 HD
ArgentinaFlow103 HD
ColombiaDIRECTV621 SD / 1621 HD
ColombiaMovistar200 HD / 483 SD / 884 HD
ColombiaClaro540 HD / 1510 HD
PerúDIRECTV621 SD / 1621 HD
PerúMovistar200 HD / 483 SD / 884 HD
PerúClaro510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
ChileDIRECTV610 SD / 1621 HD
ChileMovistar480 SD / 884 HD
ChileClaro174 SD / 474 HD
ChileVTR49
MéxicoSKY548 / 1548
Méxicoizzi895
MéxicoDish338
MéxicoTotalplay558
EcuadorDIRECTV621 SD / 1621 HD
EcuadorCNT302 SD / 703 HD
EcuadorGrupo TV Cable200 SD / 730 HD
VenezuelaDIRECTV621 SD / 1621 HD
VenezuelaMovistar483 SD
VenezuelaNetuno30
VenezuelaTV Zamora40 SD / 154 HD
UruguayDIRECTV621 SD / 1621 HD
UruguayCablevisión Flow103 SD / 101 HD / 716 HD
ParaguayPersonal Flow101 HD
ParaguayCopaco51 SD / 503 HD
ParaguayClaro93 SD / 124 HD
BoliviaEntel40 HD
BoliviaTigo510 SD / 702 HD
BoliviaCotas54 SD/HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá la ceremonia del Balón de Oro 2026, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.

Canales de ESPN 2 por país

PaísOperadorCanal
ArgentinaAntina25 SD / 155 HD
ArgentinaDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
ArgentinaTelecentro104 / 1009 HD
ArgentinaFlow102 HD
ChileDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
ChileMovistar482 SD / 886 HD
ChileEntel214 HD
ChileVTR48
ChileClaro175 SD / 475 HD
ChileZapping TV91 HD
ColombiaDIRECTV622 SD/HD
ColombiaMovistar202 HD / 486 SD / 886 HD
ColombiaClaro510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
EcuadorDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
EcuadorGrupo TV Cable202 SD / 734 HD
EcuadorClaro90 SD / 590 HD
PerúDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
PerúMovistar486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD
PerúClaro54 SD / 521 HD
UruguayDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
UruguayCablevisión100 SD / 709 HD
UruguayFlow102 HD
VenezuelaSimple TV622 SD/HD / 1622 HD
VenezuelaMovistar485 SD
VenezuelaInter Satelital105 HD / 106 SD
VenezuelaCANTV503
ParaguayPersonal TV HD104 HD
ParaguayTigo29 SD / 403 / 713 HD
ParaguayFlow102 HD
ParaguayClaro94 SD / 122 HD
BoliviaEntel41 HD
BoliviaInter Satelital105 HD / 507 SD / 508 HD
BoliviaTigo510 SD / 702 HD
BoliviaAXS+103 HD
MéxicoSKY551
MéxicoDish338 SD / 838 HD
MéxicoStar TV502
MéxicoMegacable304 SD / 1304 HD
Méxicoizzi508 SD / 895 HD
MéxicoTotalplay558 HD

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026? Precios por país

Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver la gala.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.

PaísesPrecio mensualPrecio anual
ArgentinaARS 18,399ARS 154,499
ChileCLP 14,190CLP 119,190
ColombiaCOP 49,900COP 418,900
EcuadorUS$11.99US$125.99
PerúS/34.90S/577.90
MéxicoMXN 319MXN 2,679
UruguayUS$26.99US$249.99
VenezuelaUS$16.99US$141.99
ParaguayUS$16.99US$141.99
BoliviaUS$16.99US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.

Entre sus características se encuentran:

  • Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.
  • Dos dispositivos simultáneos.
  • Descargas sujetas a límites y condiciones.
  • Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.

Sus principales características son:

  • Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.
  • Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.
  • Cuatro dispositivos simultáneos.
  • Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.

Horario, TV y dónde ver en vivo la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La gala comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido y tendrá diferentes horarios de inicio en América.

País or regiónFechaHora exacta
Reino UnidoLunes 26 de octubre8:00 p. m.
EspañaLunes 26 de octubre9:00 p. m.
Estados Unidos — EsteLunes 26 de octubre4:00 p. m.
Estados Unidos — CentroLunes 26 de octubre3:00 p. m.
Estados Unidos — MontañaLunes 26 de octubre2:00 p. m.
Estados Unidos — PacíficoLunes 26 de octubre1:00 p. m.
México — Ciudad de MéxicoLunes 26 de octubre2:00 p. m.
PerúLunes 26 de octubre3:00 p. m.
ColombiaLunes 26 de octubre3:00 p. m.
EcuadorLunes 26 de octubre3:00 p. m.
ArgentinaLunes 26 de octubre5:00 p. m.
ChileLunes 26 de octubre5:00 p. m.
UruguayLunes 26 de octubre5:00 p. m.
ParaguayLunes 26 de octubre5:00 p. m.

Datos del evento

  • Evento: ceremonia del Balón de Oro 2026.
  • Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.
  • Lugar: London Palladium, Londres, Inglaterra.
  • Televisión en Estados Unidos: consultar la programación de ESPN y ESPN Deportes.
  • Streaming en Estados Unidos: revisar la disponibilidad del evento en las plataformas digitales de ESPN y los planes contratados.
  • Streaming en Latinoamérica: consultar la programación de Disney+ y la oferta disponible en cada país.
ESPN, DAZN, TUDN y VIX EN VIVO — ver gala del Balón de Oro 2026 por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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