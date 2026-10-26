La ceremonia del Balón de Oro 2026 reunirá en Londres a las principales figuras del fútbol mundial este lunes 26 de octubre, en una gala que reconocerá a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada. Los aficionados podrán seguir el evento por ESPN y sus plataformas de streaming, según la programación disponible en cada país. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido, con diferentes horarios para Estados Unidos y Latinoamérica.
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?
Los espectadores de Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN Deportes para conocer la cobertura de la gala del Balón de Oro 2026. La señal está disponible a través de operadores de televisión por cable y satélite, además de determinados servicios de televisión por internet.
|Operador
|Canal
|DIRECTV
|466
|Dish
|854
|AT&T
|3113 SD / 3313 HD
También es posible acceder a ESPN Deportes mediante plataformas de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, de acuerdo con los planes y la disponibilidad de cada servicio.
¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 en los Estados Unidos?
En Estados Unidos, ESPN Select ofrece acceso a contenido deportivo a través de internet mediante una suscripción. Antes de elegir un plan para ver la ceremonia del Balón de Oro 2026, conviene revisar la programación del servicio y confirmar qué cobertura estará disponible durante el evento.
La plataforma permite ver contenido compatible desde distintos dispositivos, sin depender exclusivamente de una conexión tradicional de televisión por cable.
Precio de ESPN Select en Estados Unidos
ESPN Select dispone de alternativas de suscripción mensual y anual. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla:
|Plan
|Precio
|Mensual
|US$12.99
|Anual
|US$129.99
ESPN Select con Hulu y Disney+
Los usuarios también pueden encontrar paquetes que combinan ESPN Select con otros servicios de entretenimiento. Las opciones incluidas en la plantilla son las siguientes:
|Paquete
|Precio mensual
|Contenido
|ESPN Select Bundle
|US$19.99
|Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios
|ESPN Select Bundle Premium
|US$29.99
|Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios
|Disney Legacy
|US$18.99
|Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios
La disponibilidad de cada paquete y las condiciones de suscripción deben revisarse directamente en el servicio antes de contratarlo.
¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?
ESPN Select puede utilizarse en distintos equipos compatibles, entre ellos:
- iPhone y iPad de Apple.
- Teléfonos y tabletas Android.
- Tabletas Amazon Fire.
- Dispositivos Fire TV y Android TV.
- Apple TV y Chromecast.
- Televisores inteligentes LG y Samsung con Tizen.
- Dispositivos Roku.
- Consolas Xbox y otros equipos de streaming compatibles.
La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del dispositivo y la versión de su sistema operativo.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026 por Latinoamérica?
En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varían según el mercado.
Para seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.
Canales de ESPN Latinoamérica por país
Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.
|País
|Operador
|Canal
|Argentina
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Argentina
|Telecentro
|105 SD / 1011 HD
|Argentina
|Flow
|103 HD
|Colombia
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Colombia
|Movistar
|200 HD / 483 SD / 884 HD
|Colombia
|Claro
|540 HD / 1510 HD
|Perú
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Perú
|Movistar
|200 HD / 483 SD / 884 HD
|Perú
|Claro
|510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
|Chile
|DIRECTV
|610 SD / 1621 HD
|Chile
|Movistar
|480 SD / 884 HD
|Chile
|Claro
|174 SD / 474 HD
|Chile
|VTR
|49
|México
|SKY
|548 / 1548
|México
|izzi
|895
|México
|Dish
|338
|México
|Totalplay
|558
|Ecuador
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Ecuador
|CNT
|302 SD / 703 HD
|Ecuador
|Grupo TV Cable
|200 SD / 730 HD
|Venezuela
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Venezuela
|Movistar
|483 SD
|Venezuela
|Netuno
|30
|Venezuela
|TV Zamora
|40 SD / 154 HD
|Uruguay
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Uruguay
|Cablevisión Flow
|103 SD / 101 HD / 716 HD
|Paraguay
|Personal Flow
|101 HD
|Paraguay
|Copaco
|51 SD / 503 HD
|Paraguay
|Claro
|93 SD / 124 HD
|Bolivia
|Entel
|40 HD
|Bolivia
|Tigo
|510 SD / 702 HD
|Bolivia
|Cotas
|54 SD/HD
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?
ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá la ceremonia del Balón de Oro 2026, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.
Canales de ESPN 2 por país
|País
|Operador
|Canal
|Argentina
|Antina
|25 SD / 155 HD
|Argentina
|DIRECTV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Argentina
|Telecentro
|104 / 1009 HD
|Argentina
|Flow
|102 HD
|Chile
|DIRECTV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Chile
|Movistar
|482 SD / 886 HD
|Chile
|Entel
|214 HD
|Chile
|VTR
|48
|Chile
|Claro
|175 SD / 475 HD
|Chile
|Zapping TV
|91 HD
|Colombia
|DIRECTV
|622 SD/HD
|Colombia
|Movistar
|202 HD / 486 SD / 886 HD
|Colombia
|Claro
|510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
|Ecuador
|DIRECTV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Ecuador
|Grupo TV Cable
|202 SD / 734 HD
|Ecuador
|Claro
|90 SD / 590 HD
|Perú
|DIRECTV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Perú
|Movistar
|486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD
|Perú
|Claro
|54 SD / 521 HD
|Uruguay
|DIRECTV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Uruguay
|Cablevisión
|100 SD / 709 HD
|Uruguay
|Flow
|102 HD
|Venezuela
|Simple TV
|622 SD/HD / 1622 HD
|Venezuela
|Movistar
|485 SD
|Venezuela
|Inter Satelital
|105 HD / 106 SD
|Venezuela
|CANTV
|503
|Paraguay
|Personal TV HD
|104 HD
|Paraguay
|Tigo
|29 SD / 403 / 713 HD
|Paraguay
|Flow
|102 HD
|Paraguay
|Claro
|94 SD / 122 HD
|Bolivia
|Entel
|41 HD
|Bolivia
|Inter Satelital
|105 HD / 507 SD / 508 HD
|Bolivia
|Tigo
|510 SD / 702 HD
|Bolivia
|AXS+
|103 HD
|México
|SKY
|551
|México
|Dish
|338 SD / 838 HD
|México
|Star TV
|502
|México
|Megacable
|304 SD / 1304 HD
|México
|izzi
|508 SD / 895 HD
|México
|Totalplay
|558 HD
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026? Precios por país
Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver la gala.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.
|Países
|Precio mensual
|Precio anual
|Argentina
|ARS 18,399
|ARS 154,499
|Chile
|CLP 14,190
|CLP 119,190
|Colombia
|COP 49,900
|COP 418,900
|Ecuador
|US$11.99
|US$125.99
|Perú
|S/34.90
|S/577.90
|México
|MXN 319
|MXN 2,679
|Uruguay
|US$26.99
|US$249.99
|Venezuela
|US$16.99
|US$141.99
|Paraguay
|US$16.99
|US$141.99
|Bolivia
|US$16.99
|US$141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.
Plan Disney+ Estándar
El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.
Entre sus características se encuentran:
- Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.
- Dos dispositivos simultáneos.
- Descargas sujetas a límites y condiciones.
- Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.
Plan Disney+ Premium
El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.
Sus principales características son:
- Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.
- Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.
- Cuatro dispositivos simultáneos.
- Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.
Horario, TV y dónde ver en vivo la ceremonia del Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La gala comenzará a las 8:00 p. m. en Reino Unido y tendrá diferentes horarios de inicio en América.
|País or región
|Fecha
|Hora exacta
|Reino Unido
|Lunes 26 de octubre
|8:00 p. m.
|España
|Lunes 26 de octubre
|9:00 p. m.
|Estados Unidos — Este
|Lunes 26 de octubre
|4:00 p. m.
|Estados Unidos — Centro
|Lunes 26 de octubre
|3:00 p. m.
|Estados Unidos — Montaña
|Lunes 26 de octubre
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — Pacífico
|Lunes 26 de octubre
|1:00 p. m.
|México — Ciudad de México
|Lunes 26 de octubre
|2:00 p. m.
|Perú
|Lunes 26 de octubre
|3:00 p. m.
|Colombia
|Lunes 26 de octubre
|3:00 p. m.
|Ecuador
|Lunes 26 de octubre
|3:00 p. m.
|Argentina
|Lunes 26 de octubre
|5:00 p. m.
|Chile
|Lunes 26 de octubre
|5:00 p. m.
|Uruguay
|Lunes 26 de octubre
|5:00 p. m.
|Paraguay
|Lunes 26 de octubre
|5:00 p. m.
Datos del evento
- Evento: ceremonia del Balón de Oro 2026.
- Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.
- Lugar: London Palladium, Londres, Inglaterra.
- Televisión en Estados Unidos: consultar la programación de ESPN y ESPN Deportes.
- Streaming en Estados Unidos: revisar la disponibilidad del evento en las plataformas digitales de ESPN y los planes contratados.
- Streaming en Latinoamérica: consultar la programación de Disney+ y la oferta disponible en cada país.