Piero Hatto
mailPiero Hatto

Todo listo para un nuevo combate interesante en la categoría de peso pesado. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba, evento que se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark, New Jersey y en donde no habrá ningún cinturón en juego. El boxeador mexicano vuelve al cuadrilátero y quiere imponerse ante el polaco de 30 años, que solo cuenta con una derrota en su récord como profesional. Aquí te dejo con los canales y horarios para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba desde Estados Unidos, México y España.

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se transmite EN VIVO hoy, viernes 4 de septiembre, desde el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Conoce dónde ver en Estados Unidos y México. (Foto: Composición Depor)
La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se transmite EN VIVO hoy, viernes 4 de septiembre, desde el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Conoce dónde ver en Estados Unidos y México. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canal transmite pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO?

En México, la cartelera de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba comenzará este viernes 4 de septiembre a las 6:00 p. m. (CDMX) y podrá verse por DAZN. El combate estelar está previsto aproximadamente entre las 8:30 y 9:00 p. m., aunque podría retrasarse por las peleas anteriores.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por TNT, truTV y DAZN. La cartelera comenzará a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT, mientras que el ingreso al ring de Ruiz y Knyba se estima entre las 10:15 y 11:00 p. m. ET.

En España, los aficionados podrán seguir la pelea mediante DAZN España. La cartelera se podrá ver desde la madrugada del sábado 5 de septiembre, mientras que el combate principal está programado aproximadamente para las 3:00 a. m. (hora peninsular).

Andy Ruiz vs. Damian Knyba: horarios y canales en el mundo

País / regiónHora estimada de Ruiz vs. KnybaCanal / plataforma
Argentina11:45 p. m. – 12:00 a. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Chile11:45 p. m. – 12:00 a. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Colombia9:45 – 10:00 p. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Ecuador9:45 – 10:00 p. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Centroamérica8:45 – 9:00 p. m.ESPN 5 / Disney+ Premium / DAZN
Paraguay11:45 p. m. – 12:00 a. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Perú9:45 – 10:00 p. m.ESPN 4 / Disney+ Premium
Uruguay11:45 p. m. – 12:00 a. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN
Venezuela10:45 – 11:00 p. m.ESPN 4 / Disney+ Premium / DAZN

Cartelera completa de Andy Ruiz vs. Damian Knyba

PeleaDivisiónTítulo / condición
Andy Ruiz Jr. vs. Damian KnybaPeso pesadoCombate estelar – 12 rounds
Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” WilliamsPeso medianoTítulo WBO Global – 12 rounds
Alan Chaves vs. Eridson GarciaPeso ligeroTítulo WBO Latino – 10 rounds
Dennis Thompson vs. Jose CasillasPeso supergalloCombate a 10 rounds
Zaquin Moses vs. Angel Antonio ContrerasPeso superplumaCombate a 8 rounds
Kahshad Elliott vs. Jean Pierre ValenciaPeso medianoCombate a 8 rounds
Brooke Mullen vs. Bria MillerPeso wélterCombate a 8 rounds
Jordan Simpson vs. Michael McDonaldPeso medianoDebut de Simpson
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