Un partido que promete emociones de principio a fin. América y Monterrey se verán las caras este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de California, Estados Unidos, por la semifinal de la Leagues Cup 2026. Las ‘Águilas’ están atravesando un gran momento deportivo tanto en la Liga MX como en el torneo continental; por ello quieren coronar sus buenos números con el título.

El equipo dirigido por Guillermo Almada es un equipo sólido tanto en sus líneas defensivas como en la ofensiva y parte como favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, el entrenador de América fue claro en señalar que Monterrey será un rival complicado, por lo que deben hacer un gran trabajo para lograr el boleto a la final.

La gran novedad en la convocatoria es Miguel Borja. El delantero colombiano es el flamante refuerzo de América para la temporada; sin embargo, aún no tuvo su estreno y los fanáticos esperan con ansias verlo en el verde para gritar sus goles.

Monterrey, por su parte, aún está buscando consolidar su idea futbolística. En la Liga MX registran tres triunfos y tres derrotas. En la Leagues Cup logró imponerse a Chicago Fire en los cuartos de final. Saben que deben estar atentos en todas sus líneas y minimizar los errores defensivos para superar a América.

Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega América vs. Monterrey?

Los horarios del partido entre América y Monterrey que se realizará este miércoles por la semifinal de la Leagues Cup 2026.

País Horarios México 21:30 Guatemala 21:30 El Salvador 21:30 Honduras 21:30 Nicaragua 21:30 Costa Rica 21:30 Panamá 22:30 Perú 22:30 Colombia 22:30 Ecuador 22:30 Chile 23:30 Venezuela 23:30 Bolivia 23:30 Argentina 00:30 (día siguiente) Uruguay 00:30 (día siguiente) Paraguay 00:30 (día siguiente) Brasil 00:30 (día siguiente)

¿A qué hora juega América vs. Monterrey en México?

En México, el pitazo inicial del partido América vs. Monterrey será a las 9:30 p.m. Como se sabe, el compromiso se realizará en Dignity Health Sports Park de California.

¿A qué hora juega América vs. Monterrey en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos son los horarios del partido América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 según tu zona horaria.

Pacífico (PT): 8:30 PM

Tiempo de la Montaña (MT): 9:30 PM

Tiempo del Centro (CT): 10:30 PM

Tiempo del Este (ET): 11:30 PM

¿Dónde ver América vs. Monterrey en México?

La transmisión del partido entre América y Monterrey en México será por TUDN, Imagen TV y Nu9ve. Por streaming puedes seguir el duelo por Apple TV (MLS Season Pass).

¿Qué canal transmite América vs. Monterrey EN VIVO?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el partido América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)