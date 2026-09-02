Las Águilas del Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentan este miércoles 2 de septiembre a las 8:30 p. m. PT (Hora del Pacífico), equivalente a las 11:30 p. m. ET (Hora del Este) en Estados Unidos / 9:30 p. m. del centro de México en una de las dos semifinales mexicanas de la Leagues Cup 2026, con un boleto a la gran final y tres cupos a la Concacaf Champions Cup 2027 en juego. Para los aficionados hispanos en Estados Unidos, México y el resto del mundo, el duelo se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, dentro del área de Los Ángeles, y podrá verse en vivo principalmente por Apple TV; además, el torneo anual que enfrenta a 18 equipos seleccionados de la Liga MX y todos los de la MLS contempla cobertura lineal selecta en territorio mexicano vía TUDN, Canal Nu9ve e Imagen Televisión, mientras que TUDN USA y Unimás harán lo propio en el mercado estadounidense.

A qué hora juega Club América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre. (Foto: Composición Mag)

Horarios del partido América vs. Monterrey por semifinales de Leagues Cup 2026

América vs. Monterrey se juega el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. La organización de la Leagues Cup fijó el arranque para las 8:30 p. m. hora local de Los Ángeles, equivalente a las 11:30 p. m. hora del Este (ET).

Zona horaria en Estados Unidos Hora del América vs. Monterrey Los Ángeles / Costa Oeste (PT) 8:30 p. m. Denver / Hora de la Montaña (MT) 9:30 p. m. Chicago, Dallas, Houston / Hora Central (CT) 10:30 p. m. Miami, Nueva York, Washington D.C. / Hora del Este (ET) 11:30 p. m.

Para los seguidores que viven en California, Nevada, Arizona y otros estados del oeste, el partido América vs. Monterrey se juega en un horario nocturno más accesible. En cambio, la audiencia latina de Nueva York, Nueva Jersey, Florida y otras zonas de la Costa Este deberá trasnochar para seguir la semifinal, que comenzará a las 11:30 p. m. ET.

El ganador avanzará a la final de la Leagues Cup 2026, cuya definición está programada para el domingo 6 de septiembre. El perder disputará ese mismo día el partido por el tercer puesto, para determinar quién se quedará con el último de los tres boletos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Canales de TV para ver el partido América vs. Monterrey por semifinales de Leagues Cup 2026

La plataforma con cobertura confirmada para el América vs. Monterrey es Apple TV. La organización del torneo anunció que todos los encuentros de la Leagues Cup 2026 se emiten globalmente por la mencionada plataforma de streaming, incluida la fase de eliminación directa, las semifinales del miércoles 2 de septiembre y la gran final del domingo 6. Asimismo, TUDN USA y Unimás se encargarán también de transmitir el encuentro para el público en Estados Unidos. En México, por su parte, Imagen Televisión, TUDN y Nu9ve, además de Apple TV, son los socios de transmisión lineal de la Leagues Cup 2026 del partido América vs. Monterrey.

CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- Hora y dónde ver EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Dónde ver en directo el partido América vs. Monterrey por semifinales de Leagues Cup 2026

Los aficionados pueden ver América vs. Monterrey EN VIVO y online mediante la aplicación de Apple TV o desde el sitio web de Apple TV. La plataforma es compatible con iPhone, iPad, Apple TV, smart TV, computadoras, dispositivos de streaming y, para usuarios de Android, permite el acceso desde la web.

Para la temporada 2026, Apple incorporó los partidos de MLS y su programación exclusiva (así como toda la cobertura de la Leagues Cup) dentro de la suscripción estándar a Apple TV, sin requerir el complemento independiente MLS Season Pass que se utilizaba en años anteriores.

Antes del partido, verifica que tu suscripción esté activa, inicia sesión con antelación y busca la sección de MLS o Leagues Cup dentro de Apple TV. A continuación, te detallo dónde mirar este encuentro, según el país en el que te encuentres.

Alemania: Apple TV

Argentina: Apple TV

Bolivia: Apple TV

Brasil: Apple TV

Canadá: Apple TV

Chile: Apple TV

Colombia: Apple TV

Corea del Sur: Apple TV

Costa Rica: Apple, TUDN

Ecuador: Apple TV

El Salvador: Apple TV, TUDN

España: Apple TV

Estados Unidos: Apple TV, TUDN USA, UniMás

Francia: Apple TV

Gran Bretaña: Apple TV

Guatemala: Apple TV, TUDN

Honduras: Apple TV, TUDN

Irlanda: Apple TV

Italia: Apple TV

Japón: Apple TV

México: Apple TV, TUDN, Canal Nu9ve, Imagen Televisión

Países Bajos: Apple TV

Nicaragua: Apple TV

Noruega: Apple TV

Panamá: Apple TV

Paraguay: Apple TV

Perú: Apple TV

Portugal: Apple TV

Puerto Rico: UniMás

República Dominicana: Apple TV

Suecia: Apple TV

Suiza: Apple TV

Venezuela: Apple TV