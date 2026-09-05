Después de más de dos años alejado de la competición, Andy Ruiz Jr. vuelve a escena para medirse con Damian Knyba este viernes 4 de septiembre. El combate de peso pesado tendrá como escenario el Prudential Center de Newark, una sede conocida por el boxeo de la zona y que será nuevamente el punto de encuentro para una función encabezada por el excampeón mundial.

El registro de Ruiz es de 35 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 22 nocauts. Su última aparición terminó en empate mayoritario contra Jarrell Miller en agosto de 2024. Antes de este regreso, el peleador de 36 años volvió a trabajar con Manny Robles y también inició una nueva etapa promocional junto a Matchroom Boxing.

¿Quién ganó la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO hoy? Resultados de la cartelera

Los resultados de la cartelera serán incorporados a medida que termine cada combate. Esta tabla se actualizará durante la jornada para mostrar el desenlace de la pelea estelar y de los enfrentamientos que forman parte de la función.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO FINAL Peso pesado Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — Peso mediano Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — Peso ligero Alan Chaves vs. Eridson García — Peso superpluma Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras —

En la otra esquina estará Knyba, quien llega con 17 triunfos, una derrota y 11 nocauts. El peso pesado polaco tiene 30 años, mide 6 pies y 7 pulgadas y viene de perder por primera vez como profesional ante Agit Kabayel. Aquella pelea terminó en el tercer asalto por nocaut técnico mientras estaba en disputa el campeonato interino del CMB.

El enfrentamiento plantea un contraste evidente. Ruiz posee mayor experiencia en combates de máxima exigencia y una velocidad de manos que puede convertirse en su mejor herramienta, mientras que Knyba tiene la ventaja de estatura y alcance. La capacidad del mexicano-estadounidense para acortar la distancia, después de una pausa tan extensa, será una de las claves de la noche.

Cartelera completa de la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba

Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — peso pesado

Vito Mielnicki Jr. vs. Austin “Ammo” Williams — peso mediano

Alan Chaves vs. Eridson García — peso ligero

Zaquin Moses vs. Angel Antonio Contreras — peso superpluma