La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con encuentros decisivos y uno de los más esperados de la jornada será el choque entre Paraguay y Australia. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos en busca de la clasificación a la siguiente ronda, por lo que se espera un partido intenso y lleno de emociones en el San Francisco Bay Area Stadium de Estados Unidos.
Miles de aficionados en América Latina y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro y cuáles son las opciones de streaming disponibles para seguir el partido desde cualquier dispositivo. A continuación, te presentamos la guía completa con horarios internacionales y canales de TV para ver Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia hoy?
El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium.
|País
|Hora
|México
|20:00
|Costa Rica
|20:00
|Guatemala
|20:00
|Honduras
|20:00
|El Salvador
|20:00
|Nicaragua
|20:00
|Paraguay
|23:00
|Argentina
|23:00
|Uruguay
|23:00
|Chile
|22:00
|Bolivia
|22:00
|Venezuela
|22:00
|Colombia
|21:00
|Ecuador
|21:00
|Perú
|21:00
|Panamá
|21:00
|Estados Unidos (ET)
|22:00
|Estados Unidos (CT)
|21:00
|Estados Unidos (MT)
|20:00
|Estados Unidos (PT)
|19:00
|España
|04:00 del viernes 26 de junio
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por TV y streaming?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son algunas de las principales opciones para ver el partido en vivo:
|País
|Canal de TV y Streaming
|Paraguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Panamá
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Costa Rica
|DirecTV Sports, DGO
|Guatemala
|DirecTV Sports, DGO
|Honduras
|DirecTV Sports, DGO
|El Salvador
|DirecTV Sports, DGO
|Nicaragua
|DirecTV Sports, DGO
|México
|Sky Sports
|Estados Unidos
|FOX Sports, FS1, FOX Deportes, DirecTV Sports (vía DGO donde esté disponible)
|España
|Movistar Plus+, DAZN