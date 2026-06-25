El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con encuentros decisivos y uno de los más esperados de la jornada será el choque entre Paraguay y Australia. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos en busca de la clasificación a la siguiente ronda, por lo que se espera un partido intenso y lleno de emociones en el San Francisco Bay Area Stadium de Estados Unidos.

Miles de aficionados en América Latina y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro y cuáles son las opciones de streaming disponibles para seguir el partido desde cualquier dispositivo. A continuación, te presentamos la guía completa con horarios internacionales y canales de TV para ver Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia hoy?

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium.

PaísHora
México20:00
Costa Rica20:00
Guatemala20:00
Honduras20:00
El Salvador20:00
Nicaragua20:00
Paraguay23:00
Argentina23:00
Uruguay23:00
Chile22:00
Bolivia22:00
Venezuela22:00
Colombia21:00
Ecuador21:00
Perú21:00
Panamá21:00
Estados Unidos (ET)22:00
Estados Unidos (CT)21:00
Estados Unidos (MT)20:00
Estados Unidos (PT)19:00
España04:00 del viernes 26 de junio

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por TV y streaming?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son algunas de las principales opciones para ver el partido en vivo:

PaísCanal de TV y Streaming
ParaguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
UruguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ChileDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PerúDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ColombiaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
EcuadorDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PanamáDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
Costa RicaDirecTV Sports, DGO
GuatemalaDirecTV Sports, DGO
HondurasDirecTV Sports, DGO
El SalvadorDirecTV Sports, DGO
NicaraguaDirecTV Sports, DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosFOX Sports, FS1, FOX Deportes, DirecTV Sports (vía DGO donde esté disponible)
EspañaMovistar Plus+, DAZN

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