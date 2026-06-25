La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con encuentros decisivos y uno de los más esperados de la jornada será el choque entre Paraguay y Australia. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos en busca de la clasificación a la siguiente ronda, por lo que se espera un partido intenso y lleno de emociones en el San Francisco Bay Area Stadium de Estados Unidos.

Miles de aficionados en América Latina y Estados Unidos buscan conocer qué canales transmitirán el encuentro y cuáles son las opciones de streaming disponibles para seguir el partido desde cualquier dispositivo. A continuación, te presentamos la guía completa con horarios internacionales y canales de TV para ver Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia hoy?

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium.

País Hora México 20:00 Costa Rica 20:00 Guatemala 20:00 Honduras 20:00 El Salvador 20:00 Nicaragua 20:00 Paraguay 23:00 Argentina 23:00 Uruguay 23:00 Chile 22:00 Bolivia 22:00 Venezuela 22:00 Colombia 21:00 Ecuador 21:00 Perú 21:00 Panamá 21:00 Estados Unidos (ET) 22:00 Estados Unidos (CT) 21:00 Estados Unidos (MT) 20:00 Estados Unidos (PT) 19:00 España 04:00 del viernes 26 de junio

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Australia EN VIVO por TV y streaming?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el país. Estas son algunas de las principales opciones para ver el partido en vivo: