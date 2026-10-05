Este lunes 5 de octubre, El Salvador y Martinica se enfrentan por la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France, a partir de las 16:00 horas (hora de El Salvador). La Selecta llega a la contienda con la necesidad de sumar los tres puntos para no descender de categoría en la competencia. Las derrotas ante Jamaica y Guatemala (donde cayó 0-6) fueron dos golpes que lo llevaron a estar sobre la lona.

Martinica, por su parte, también tiene la necesidad de ganar. Buscarán aprovechar el aliento de sus hinchas para imponer condiciones futbolísticas. Apostará por un juego ordenado tácticamente. Una de las claves del compromiso pasará por la condición física de sus jugadores y ser eficaces cuando pisan el área.

Miles de salvadoreños seguirán el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.

¿Dónde ver El Salvador vs. Martinica EN VIVO por TV abierta?

El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?

La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:

Canal 4.1 (Televisión digital abierta)

(Televisión digital abierta) Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)

(Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo) Canal 1004 (Claro TV Satélite)

Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?

La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.

También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.