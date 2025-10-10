La Selección de El Salvador enfrenta a Panamá este viernes 10 de octubre de 2025 por la tercera jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El esperado encuentro se jugará en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, con la transmisión EN VIVO y GRATIS por Canal 4 en señal abierta y a través de TCS Go para quienes prefieran seguirlo online.

El equipo salvadoreño buscará hacerse fuerte en casa ante una selección panameña que llega invicta en el torneo. El duelo promete emociones fuertes y una gran respuesta del público local, en lo que será una noche clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la clasificación mundialista.

Hora y dónde ver el partido por Canal 4 EN VIVO GRATIS

El partido El Salvador vs. Panamá comenzará a las 7:00 p.m. (hora local), lo que equivale a las 8:00 p.m. en Panamá y Perú, 9:00 p.m. en Estados Unidos (ET) y 10:00 p.m. en Chile y Argentina. La transmisión oficial estará disponible por los siguientes canales:

El Salvador: Canal 4 (TCS) y streaming gratuito en TCS Go .

Canal 4 (TCS) y streaming gratuito en . Panamá: TVMax (Canal 9) y RPC TV (Canal 4) .

y . Estados Unidos: Paramount+ (suscripción).

Opciones online para ver el partido

Si no puedes ver el encuentro por televisión, la señal en línea de TCS Go permitirá seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Solo debes registrarte de forma gratuita en la plataforma.

En Panamá, las transmisiones también estarán disponibles en línea a través de Medcom Go y los portales de RPC y TVMax.

El Salvador vs. Panamá: contexto del partido

El Salvador busca su segunda victoria en esta fase eliminatoria, mientras que Panamá, con un plantel sólido y en crecimiento, quiere enderezar el rumbo y gritar victoria de una vez por todas. Ambos técnicos han prometido un juego ofensivo y con intensidad desde el primer minuto.

El ambiente en San Salvador promete ser electrizante. Miles de aficionados acompañarán a la Selecta en el Cuscatlán, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol centroamericano.

El Salvador recibe a Panamá por las Eliminatorias de Concacaf. (Foto: El Salvador en 'X')