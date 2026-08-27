Este jueves 27 de agosto, en Mónaco se realizó el sorteo de la fase liga de la Champions League. Real Madrid es el máximo ganador del certamen con 15 títulos y ahora, con Mourinho a la cabeza, busca la decimosexta. Además, defenderá su récord, ser el único equipo en levantar tres veces consecutivas el título, algo que el PSG le puede arrebatar en esta temporada.

Barcelona es otro de los candidatos para llevarse la Champions League, título que le es esquivo desde el 2015. Con Hansi Flick, el cuadro azulgrana logró consolidar una idea de juego que le permitió coronarse bicampeón de LaLiga. Con Lamine Yamal como su principal estrella y la reciente incorporación de Rodri, se perfila un conjunto letal en la ofensiva.

Bayern Múnich se quedó a un paso de lograr el pase a la final en la temporada anterior. Vincent Kompany es un entrenador que sabe adaptarse a las exigencias de su rival. Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Michael Olise son sus principales figuras.

¿Quiénes son los rivales del Real Madrid en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Real Madrid en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

ESPN EN VIVO: ver transmisión del Sorteo de la Champions League 2026/27 desde el Grimaldi Forum de Mónaco. Conoce cómo queda la fase de la liga.

¿Quiénes son los rivales del Barcelona en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Barcelona en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

¿Quiénes son los rivales del Bayern Múnich en Champions League 2026-27?

Revisa los rivales del Bayern Múnich en la Champions League. El sorteo de la fase liga del campeonato europeo será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 6:00 p.m. en España.

¿Cómo se juega la fase liga de la Champions League 2026-27?

La fase liga de la Champions League reemplazó a la antigua fase de grupos. Bajo este formato, los 36 equipos participantes disputan ocho partidos ante ocho rivales diferentes, en lugar de enfrentarse dos veces contra tres adversarios. Cada club juega cuatro encuentros como local y cuatro como visitante.

Para definir los enfrentamientos, los equipos son distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes, según su coeficiente UEFA. Cada participante es emparejado con dos equipos de cada bombo: uno de esos partidos se juega en casa y el otro fuera. De esta manera, cada conjunto termina enfrentándose a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4.

Calendario completo de la UEFA Champions League 2026-2027

Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026

8 / 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026

13 / 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026

20 / 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026

3 / 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026

24 / 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026

8 / 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027

19 / 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

27 de enero de 2027 Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027

16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027

9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027

6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027 Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027

27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027 Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid

¿Dónde se jugará la final de la UEFA Champions League 2026-27?

La final de la UEFA Champions League 2026-27 se realizará en España, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el sábado 5 de junio de 2027. El recinto cuenta con una capacidad alrededor de 71 000 espectadores.