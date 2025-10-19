El Real Madrid visita al Getafe este domingo 19 de octubre de 2025 en el Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 9 de LaLiga 2025-26. Este partido llega en un momento clave para los blancos, que lideran la tabla y buscan consolidar su ventaja ante un Getafe que, a pesar de sus altibajos, afronta el duelo como una final para afianzar su posición en la zona media.

E conjunto de Madrid presenta varias bajas sensibles —entre ellas Dean Huijsen, Ferland Mendy, Dani Carvajal y Antonio Rüdiger— lo que podría obligar al entrenador Xabi Alonso a realizar cambios estratégicos en defensa y en el medio.

En Estados Unidos y México, los aficionados pueden encontrarse ante distintos horarios y señales para seguir la transmisión en vivo del partido, por lo que es clave confirmar en cada país el canal y el momento exacto del inicio.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m. ET.

3:00 p.m. ET. México (Ciudad de México): 1:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten Real Madrid vs. Getafe en USA y México?

En Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App.

ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App. En México: Sky Sports México (Sky+), y otras plataformas que tengan derechos de LaLiga en el país.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Getafe

Real Madrid

Arquero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensa : Federico Valverde, Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras

: Federico Valverde, Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras Mediocampo : Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler

: Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler Delantera: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono.

Getafe