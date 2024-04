Tres peleas por el título encabeza la cartelera del UFC 300 que se realizará este sábado 13 de abril desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El histórico evento estará encabezado por Alex Pereira, actual campeón de la división peso semipesado, y el retador Jamahal Hill. La coestelar tendrá a Zhang Weili arriesgando su corona de peso paja frente a su compatriota Yan Xiaonan, luego Justin Gaethje defenderá su cinturón ante Max Holloway en la categoría peso pluma. Aquí te compartiremos los horarios de Estados Unidos, España, México y el resto de países de Latinoamérica.

¿A qué hora ver las peleas del UFC 300 desde Estados Unidos?

En horario de los Estados Unidos, las primeras preliminares del UFC 300 comenzarán a partir de las 6 p. m. ET (5 p. m. CT / 4 p. m. MT / 3 p. m. PT) , y las preliminares regulares seguirán a las 8 p. m. ET (7 p. m. CT / 6 p. m. MT / 5 p. m. PT). La cartelera principal está programada para las 10 p. m. ET (9 p. m. CT / 8 p. m. MT / 7 p. m. PT) . Todos los combates serán transmitidos por ESPN y ESPN+.

¿A qué hora ver las peleas del UFC 300 desde México?

Desde México se podrá ver el UFC 300 a partir de las 16:00 horas el Tiempo de Centro de México (CDMX) con las primeras preliminares, luego el cartel preliminar empezará a las 18:00 . Llegamos a las luchas más importantes desde las 20:00 .

¿A qué hora ver las peleas del UFC 300 desde España?

Si te encuentras en España, tienes que madrugar el domingo 14 de abril para ver el UFC 300 desde las 00:00 horas (hora peninsular española). La segunda parte de las preliminares inicia a las 02:00 horas (hora peninsular española) y, finalmente, la cartelera estelar se comenzará a las 04:00 horas (hora peninsular española).

Horario para ver el UFC 300 en diferentes países del mundo

Lista de horarios para ver el UFC 300 desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa.

PAÍSES PRIMERAS PRE. PRELIMINARES ESTELARES TRANSMISIÓN Costa Rica 16:00 18:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ México 16:00 18:00 20:00 FOX Sports 2 y FOX Sports Premium Guatemala 16:00 18:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Honduras 16:00 18:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Nicaragua 16:00 18:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ El Salvador 16:00 18:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Panamá 17:00 18:00 19:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Ecuador 17:00 18:00 19:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Colombia 17:00 18:00 19:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Perú 17:00 18:00 19:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Canadá 18:00 19:00 20:00 DAZN Venezuela 18:00 19:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Bolivia 18:00 19:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ República Dominicana 18:00 19:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Puerto Rico 18:00 19:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Cuba 18:00 19:00 20:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Argentina 19:00 20:00 21:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Chile 19:00 20:00 21:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Uruguay 19:00 20:00 21:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Brasil 19:00 20:00 21:00 STAR+ Paraguay 19:00 20:00 21:00 UFC Fight Pass, ESPN y STAR+ Reino Unido 23:00 01:00(14/04) 03:00 (14/04) Discovery+ y TNT Sports España 00:00(14/04) 02:00(14/04) 04:00 (14/04) Eurosport y Eurosport Player Alemania 00:00(14/04) 02:00(14/04) 04:00 (14/04) DAZN Francia 00:00(14/04) 02:00(14/04) 04:00 (14/04) DAZN Italia 00:00(14/04) 02:00(14/04) 04:00 (14/04) DAZN Estados Unidos 6 p. m. ET / 5 p. m. CT / 4 p. m. MT / 3 p. m. PT 8 p. m. ET / 7 p. m. CT / 6 p. m. MT / 5 p. m. PT 10 p. m. ET / 9 p. m. CT / 8 p. m. MT / 7 p. m. PT ESPN y ESPN+