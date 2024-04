El UFC 300 marcará un antes y un después en el mundo de las artes marciales mixtas. Este sábado 13 de abril, el actual campeón semipesado, el brasileño Alex Pereira, defenderá su cinturón frente al estadounidense Jamahal Hill en el combate estelar de la mejor cartelera del 2024. Este evento que se vivirá en el octágono del T-Mobile de Arena, de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos, contará con otros reconocidos peleadores como es el caso de Weili Zhang, Justin Gaethje, Max Holloway, Charles Oliveira, Tsarukyan, Holly Holm, Jim Miller, Cody Carbrandt, Deiveson Figueiredo, entre otros.

Siendo una de las estrellas emergentes del UFC y con un récord de 9 victorias y 2 derrotas, Pereira espera pasar esta dura prueba frente al excampeón Jamahal Hill (12 victorias y una derrota), quien busca recuperar el título que dejó vacante en enero del 2023 debido a una lesión. Cabe recordar que el brasileño experto en jiu jitsu se llevó el cetro de esta categoría tras vencer al checo Jiří Procházka en el UFC 295. De esta forma, pudo reponerse de aquella derrota frente al nigeriano Israel Adesanya durante el UFC 287 donde perdió el cinturón de la división peso mediano.

Poatan, apodo de Alex Pereira, se tiene mucha confianza para vencer a Hill sin mucho esfuerzo porque su rival estuvo inactivo desde su lesión (un año sin pelear en el UFC). Por esta razón, no descarta presentarse en la cartelera del UFC 301: “Si salgo bien de esta pelea, espero que el UFC no me niegue la posibilidad de estar presente en el próximo evento”.

Hill, por su parte, decidió mantener el perfil bajo e indicó que está en su mejor forma para volver a reconquistar el cinturón de los pesos semipesados.

“No tengo una respuesta a eso, excepto por el simple hecho de que he estado listo para ir desde que me lesioné. Apreciar los momentos. Podría haber acabado todo. Realmente todo podría haber acabado para mí. Hay gente, hay atletas que han sufrido esta misma lesión y que han tenido que renunciar a sus sueños y esperanzas”, indicó.

A continuación, te explicaremos todos los detalles necesarios para ver los combates como los horarios, canales de TV y cartelera del UFC 300.

¿Dónde ver UFC 300: Pereira vs. Hill en vivo por TV y Streaming?

Todos los eventos del UFC se transmiten EN VIVO y EN DIRECTO por diferentes cableoperadores y servicios streaming en el mundo: Star+ lo hace para los países de Latinoamérica; FOX Sports en exclusiva para México; ESPN+ en los Estados Unidos y, finalmente, Eurosport Player para el público de España.

Mira el UFC 300 en vivo y en directo vía Star+ (Estelares) desde Latinoamérica

(Estelares) desde Latinoamérica Mira el UFC 300 en vivo y en directo vía FOX Sports (Preliminares) desde México

(Preliminares) desde México Mira el UFC 300 en vivo y en directo vía ESPN+ (Estelares) desde Estados Unidos

(Estelares) desde Estados Unidos Mira el UFC 300 en vivo y en directo vía Eurosport Player (Estelares) desde España

(Estelares) desde España Mira el UFC 300 en vivo y en directo vía UFC Fight Pass en todo el mundo

UFC 300: Pereira vs. Hill - fecha, horario, TV y dónde ver pelea

Evento: UFC 300

Pelea estelar: Alex Pereira vs. Jamahal Hill

Día: Sábado 13 de abril de 2024

Horario de preliminares: 16:00 MEX | 17:00 COL | 6 p.m. ET | 18:00 ARG | 00:00 ESP (domingo)

Horario de estelares: 20:00 MEX | 21:00 COL | 10 p.m. ET | 23:00 ARG | 04:00 ESP

TV: Star+ (Latinoamérica), FOX Sports Premium (México), ESPN+ (USA) y Eurosport Player (España)

Cartelera estelar del UFC 300

Alex Pereira vs. Jamahal Hill – Título peso semipesado

Zhang Weili vs. Yan Xiaonan – Título peso mínimo

Justin Gaethje vs. Max Holloway – Título BMF

Charles Oliveira vs. Arman Tsarykuyan – Peso ligero

Bo Nickal vs. Cody Brundage – Peso medio

Cartelera preliminar del UFC 300

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakic – Peso semipesado

Calvin Kattar vs. Aljamain Sterling – Peso pluma

Holly Holm vs. Kayla Harrison – Peso gallo

Sodiq Yusuff vs. Diego Lopez – Peso pluma

Primeras preliminares del UFC 300

Jalin Turner vs. Renato Moicano – Peso ligero

Jessica Andrade vs. Marina Rodriguez – Peso mínimo

Bobby Green vs. Jim Miller – Peso ligero

Deiveson Figueiredo vs. Cody Garbrandt – Peso gallo