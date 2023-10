Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, empiezan este 28 de octubre y una de las disciplinas más esperadas por los seguidores es el béisbol. Cuba de enfrenta a Colombia este viernes 20 de octubre a Colombia desde las 9:30 a.m. (hora chilena) Averigua aquí a qué se transmitirá el enfrentamiento de béisbol.

Ficha del Colombia vs Cuba por Juegos Panamericanos Santiago 2023

Fecha: Viernes, 20 de octubre 2023.

Hora: 9:30 a.m. (hora local)

Lugar: Parque Cerrillos, perteneciente al área metropolitana de la ciudad de Santiago, Chile.

TV / Streaming: Panam Sports en YouTube y aplicación Panam Sports Channel (Android / iOS)

Horarios para ver el Colombia vs Cuba por Juegos Panamericanos 2023

¿A qué hora ver, Colombia vs Cuba en vivo desde USA?

Colombia y Cuba se enfrentan este 20 de octubre en el Centro de Béisbol y Sóftbol, Parque Bicentenario de Cerrillos en Santiago de Chile. A continuación, los horarios en USA para seguir el juego:

Horarios Estados de USA 8:00 a. m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee 7:00 a. m. CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas 6:00 a. m. MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas 5:00 a. m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón