WWE se prepara para hacer historia este sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024 con WrestleMania 40, el evento premium en vivo estrella de la prestigiosa empresa de lucha libre profesional estadounidense. Y es que no solo seremos testigos de grandes combates en los que los campeonatos serán puestos en juego, sino que volveremos a ver a The Rock en acción después de ocho años. Entérate aquí sobre los horarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica de la ‘Vitrina de los Inmortales’ vía WWE Network, Peacock y Fox Sports Premium para que estés al tanto del Kick-Off y de los pormenores de esta nueva edición del mayor espectáculo de wrestling.

En WrestleMania XL, Cody Rhodes y el Campeón Mundial de Peso Pesado Seth “Freakin” Rollins se enfrentarán a Dwayne Johnson y al Campeón Universal Indiscutible de la WWE Roman Reigns en la primera de las dos noches del evento en un combate con enormes implicaciones para la esperada revancha entre The American Nightmare y el Tribal Chief: si Rhodes y Rollins salen victoriosos, The Bloodline será excluido de los exteriores del ring el domingo, pero si The Head of the Table y The Final Boss ganan, sin embargo, el combate por el título principal de la noche siguiente será bajos las “Reglas del Linaje”, lo que significa que todo valdría en lo que respecta a la nefasta facción.

The Rock en WWE WrestleMania 40: Fecha, hora y lugar del evento premium en vivo

WrestleMania 40, el evento más importante de la WWE, se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de abril de 2024 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania desde las 19:00 hrs ET / 18:00 hrs CT / 17:00 hrs MT / 16:00 hrs PT ambas noches. En el Reino Unido, se podrá ver a la 1:00 hrs BST del día siguiente (domingo para la noche 1 y lunes para la noche 2).

¿A qué hora ver a The Rock en WWE WrestleMania 40 en USA, México y Latam?

Descubre el horario según tu ubicación geográfica para ver en vivo el evento premium en vivo de WWE, uno de los cuatro principales del año:

Estados Unidos : 19:00 hrs ET / 18:00 hrs CT / 17:00 hrs MT / 16:00 hrs PT

: 19:00 hrs ET / 18:00 hrs CT / 17:00 hrs MT / 16:00 hrs PT México : 17:00 horas

: 17:00 horas Costa Rica : 17:00 horas

: 17:00 horas Guatemala : 17:00 horas

: 17:00 horas Nicaragua : 17:00 horas

: 17:00 horas El Salvador : 17:00 horas

: 17:00 horas Honduras : 17:00 horas

: 17:00 horas Panamá : 18:00 horas

: 18:00 horas Perú : 18:00 horas

: 18:00 horas Colombia : 18:00 horas

: 18:00 horas Ecuador : 18:00 horas

: 18:00 horas República Dominicana : 19:00 horas

: 19:00 horas Puerto Rico : 19:00 horas

: 19:00 horas Paraguay : 19:00 horas

: 19:00 horas Venezuela : 19:00 horas

: 19:00 horas Bolivia : 19:00 horas

: 19:00 horas Chile : 20:00 horas

: 20:00 horas Argentina : 20:00 horas

: 20:00 horas Brasil : 20:00 horas

: 20:00 horas Uruguay : 20:00 horas

: 20:00 horas España: 1:00 horas del día siguiente

Una hora antes, a las 6 pm ET / 3 pm PT, podrás seguir el Kickoff Show desde el canal oficial de WWE en YouTube para actualizaciones, entrevistas, predicciones y muchos detalles más.