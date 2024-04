El camino hacia WWE WrestleMania cada vez está más claro, ya que no quedan más eventos premium en vivo hasta el main event. WrestleMania 40 se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de abril en el Lincoln Financial Field, Pensilvania, Estados Unidos . La pregunta es saber a qué hora se sintoniza, ya que el evento de lucha libre vuelve a ser un asunto de dos noches. Los horarios aún no se han finalizado, pero se espera que la cartelera comience a las 7:00 pm EST ambas noches. A continuación, una guía para seguir la cobertura en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.

En una revancha del evento principal del año pasado, el ganador consecutivo del Royal Rumble, Cody Rhodes, espera terminar su historia poniendo fin a la histórica carrera de Roman Reigns como campeón indiscutible el domingo. Pero no sin antes formar equipo con el enemigo convertido en amigo Seth “Freakin” Rollins el sábado para enfrentarse a Reigns y su primo The Rock en un choque por equipos de alto riesgo.

Si Rhodes y Rollins ganan, The Rock y el resto de la facción villana Bloodline no podrán acceder al ring para el evento principal del domingo. Pero si pierden, Rhodes podría tener un fin de semana largo y doloroso, ya que el evento principal se convertirá en una pelea de “Bloodline Rules”.

¿Cómo mirar WWE WrestleMania 40?

DÓNDE, CÓMO Y A QUÉ HORA VER WWE WRESTLEMANIA 40 (XL) Fecha sábado 6 de abril y domingo 7 de abril de 2024 Ubicación Lincoln Financial Field, Filadelfia Hora de inicio 7:00 p. m. ET/4:00 p. m. PT (ambas noches) Cómo mirar En Peacock en EE. UU. y en WWE Network en el resto del mundo

¿A qué hora empieza WWE WrestleMania 40 desde EE.UU. este 6 y 7 de abril?

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 7:00 pm ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 pm CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 pm MT (UTC-7) - Hora de Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 pm PT (UTC -8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios por país en Latinoamérica para ver WWE WrestleMania 40

México - 17:00 horas

Guatemala - 17:00 horas

El Salvador - 17:00 horas

Nicaragua - 17:00 horas

Costa Rica - 17:00 horas

Perú - 18:00 horas

Colombia - 18:00 horas

Ecuador - 18:00 horas

Venezuela - 19:00 horas

Bolivia - 19:00 horas

Puerto Rico - 19:00 horas

República Dominicana - 19:00 horas

Argentina - 20:00 horas

Uruguay - 20:00 horas

Paraguay - 20:00 horas

Brasil - 20:00 horas

Chile - 20:00 horas