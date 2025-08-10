El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se mide este domingo 10 de agosto de 2025 ante el Almería en un amistoso internacional que se disputará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en España. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos para la próxima temporada, en la que el conjunto saudí buscará brillar en la Saudi Pro League y la AFC Champions League, mientras que los andaluces apuntan a ser protagonistas en LaLiga. Será una oportunidad para ver en acción a CR7 junto a figuras como Sadio Mané y Marcelo Brozovic, así como para presenciar el ensayo final del Almería antes del arranque de la competición oficial.

Al Nassr vs. Almería: horarios según país

España: 19:00

19:00 Argentina: 14:00

14:00 Estados Unidos (EST): 13:00

13:00 Colombia: 12:00

12:00 México: 11:00

Canal de TV y transmisión online

España: GOL

GOL Latinoamérica, México y Estados Unidos: solo vía VPN (no transmisión oficial anunciada)

Posibles formaciones

Al Nassr: Bento; Yahya, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mané, Brozovic, Ângelo, Wesley; Félix, Cristiano Ronaldo.

Almería: Martínez; Langa, González, Chumi, Kaiky Melo; Lopy, Nico, Melero, Arribas, Puigmal, Lázaro.

