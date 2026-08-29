El invicto Club América recibe a un revitalizado Puebla FC en el Estadio Banorte de la CDMX este sábado 29 de agosto a partir de las 7:05 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:05 p.m. ET / 6:05 p.m. PT por la sexta jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te compartimos a qué hora juegan Club América vs. Puebla en vivo en el resto del mundo.

Bajo la rigurosa dirección de Guillermo Almada, las Águilas marchan como líderes absolutos tras registrar cuatro triunfos y un empate inicial. El conjunto de Coapa atraviesa un momento deportivo excepcional, acumulando siete victorias y dos empates en sus recientes compromisos oficiales sin conocer la derrota liguera desde finales de abril.

Esta notable solidez táctica también los ha impulsado hasta las semifinales de la Leagues Cup, instancia definitiva donde chocarán contra Rayados de Monterrey. Para potenciar aún más su esquema ofensivo, el cuerpo técnico ya tiene a su disposición a la flamante incorporación veraniega, el delantero Miguel Borja. Cobijados por su afición en el Coloso de Santa Úrsula, los capitalinos parten como amplios favoritos para sumar tres unidades vitales en su lucha por el título.

Del otro lado del campo, la Franja aterriza en la capital sin presiones y con un espíritu futbolístico renovado que ha sepultado los amargos semestres de crisis institucional. Dirigidos por el estratega Gerardo Espinoza, los visitantes ocupan el quinto puesto de la clasificación firmando su mejor arranque de campaña en los últimos años.

Este sorprendente despliegue ofensivo está cimentado en la contundencia del atacante Eduardo Mustre, consolidado rápidamente como uno de los goleadores del certamen. Una victoria esta noche permitiría a los camoteros igualar en puntos al líder, confirmando su retorno como auténticos protagonistas del balompié mexicano.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Club América vs. Puebla por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega Club América vs. Puebla en México y Estados Unidos?

Te presentamos los horarios del partido entre Club América y Puebla FC que se realizará este sábado 29 de agosto en el Estadio Banorte.

Horario en México

México Centro (CDMX, Guadalajara, Pachuca, Monterrey): 7:05 PM

Pacífico (Sinaloa, Sonora): 6:05 PM

Noroeste (Tijuana, Baja California): 6:05 PM

Sureste (Cancún, Quintana Roo): 6:05 PM

Horario en Estados Unidos

Pacífico (PT - Los Ángeles, San Francisco): 6:05 PM

Montaña (MT - Denver, Phoenix): 7:05 PM

Centro (CT - Chicago, Dallas, Houston): 8:05 PM

Este (ET - Nueva York, Miami): 9:05 PM

Horarios del Club América vs. Puebla en el mundo

Costa Rica: 7:05 p. m.

El Salvador: 7:05 p. m.

Guatemala: 7:05 p. m.

Honduras: 7:05 p. m.

Nicaragua: 7:05 p. m.

Panamá: 8:05 p. m.

Colombia: 8:05 p. m.

Ecuador: 8:05 p. m.

Perú: 8:05 p. m.

Bolivia: 9:05 p. m.

Chile: 9:05 p. m.

Paraguay: 9:05 p. m.

República Dominicana: 9:05 p. m.

Venezuela: 9:05 p. m..

Argentina: 10:05 p. m.

Brasil (Brasilia): 10:05 p. m.

Uruguay: 10:05 p. m.

España (Península e Islas Baleares): 3:05 a. m. (madrugada del domingo 30 de agosto)

Islas Canarias: 2:05 p. m. (madrugada del domingo 30 de agosto)

¿Dónde ver Club América vs. Puebla?

En México, la transmisión del partido entre Club América contra Puebla FC será transmitida EN VIVO por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX y Layvtime. En Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.