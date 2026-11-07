Club América y Pumas UNAM estarán cara a cara este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Pumas UNAM en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:10 pm

Estados Unidos (CT): 9:10 pm

Estados Unidos (MT): 8:10 pm

Estados Unidos (PT): 7:10 pm

México (CDMX): 9:10 pm

España: 4:10 am del domingo 8 de noviembre

Puerto Rico: 11:10 pm

Panamá: 10:10 pm

Costa Rica: 9:10 pm

República Dominicana: 11:10 pm

El Salvador: 9:10 pm

Guatemala: 9:10 pm

Honduras: 9:10 pm

Nicaragua: 9:10 pm

Argentina: 12:10 am del domingo 8 de noviembre

Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 8 de noviembre

Uruguay: 12:10 am del domingo 8 de noviembre

Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 8 de noviembre

Paraguay: 12:10 am del domingo 8 de noviembre

Bolivia: 11:10 pm

Venezuela: 11:10 pm

Ecuador: 10:10 pm

Perú: 10:10 pm

Colombia: 10:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Pumas UNAM?

Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, ViX, CBS Sports Golazo

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México

Brasil: SportyNet

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN

Puerto Rico: ViX