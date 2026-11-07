Club América y Pumas UNAM estarán cara a cara este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Pumas UNAM en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:10 pm
- Estados Unidos (CT): 9:10 pm
- Estados Unidos (MT): 8:10 pm
- Estados Unidos (PT): 7:10 pm
- México (CDMX): 9:10 pm
- España: 4:10 am del domingo 8 de noviembre
- Puerto Rico: 11:10 pm
- Panamá: 10:10 pm
- Costa Rica: 9:10 pm
- República Dominicana: 11:10 pm
- El Salvador: 9:10 pm
- Guatemala: 9:10 pm
- Honduras: 9:10 pm
- Nicaragua: 9:10 pm
- Argentina: 12:10 am del domingo 8 de noviembre
- Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 8 de noviembre
- Uruguay: 12:10 am del domingo 8 de noviembre
- Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 8 de noviembre
- Paraguay: 12:10 am del domingo 8 de noviembre
- Bolivia: 11:10 pm
- Venezuela: 11:10 pm
- Ecuador: 10:10 pm
- Perú: 10:10 pm
- Colombia: 10:10 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Pumas UNAM?
Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Club América vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, ViX, CBS Sports Golazo
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México
- Brasil: SportyNet
- Costa Rica: TUDN
- El Salvador: TUDN
- Guatemala: TUDN
- Honduras: TUDN
- Panamá: TUDN
- Puerto Rico: ViX