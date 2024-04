River Plate vs. Boca Juniors estarán cara a cara nuevamente en un Superclásico Argentino, pero esta vez por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional . El cotejo se disputará este domingo 21 de abril desde las 15:30 hora local (ARG, URU y CHI), a las 13:30 (COL, PER, ECU) y 14:30 horas de Estados Unidos (13:30 pm CT | 12:30pm MT | 11:30 am PT) en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Los ‘Millonarios’ acabaron líderes en su grupo, mientras que los ‘xeneizes’ se metieron a la siguiente instancia en la última fecha tras derrotar sorpresivamente a Godo Cruz.

El Superclásico entre River Plate vs. Boca Juniors es uno de los duelos futbolísticos que desatan pasiones y divide no solo a la Argentina, sino a todo el mundo. Sé la importancia de este duelo, por lo que a continuación te brindaré una guía completa con los horarios en distintos países para ver en vivo y en directo la Copa de la Liga Profesional.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 21 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes. Conoce los distintos horarios en el mundo en esta nota. | Crédito: Canva / Composición Mix

A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors en Argentina

El duelo entre los dos equipos más grandes de Argentina se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. A pesar del mal estado del campo, este recinto albergará el Superclásico Argentino por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El horario de inicio del cotejo será 15.30 horas en todo el territorio argentino.

Hora exacta para ver River Plate vs Boca Juniors en México

Los aficionados de River y Boca que residen en México, también podrán seguir en vivo y en directo el ‘Superclásico Argentino’, pero en distintos horarios de acuerdo a su ubicación en territorio mexicano. Así, el duelo iniciará a las 13:30 horas CST (Quintana Roo, algunos municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), 12:30 horas MST (CDMX, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro) y 11:30 horas PST (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

A que hora juega River vs Boca Juniors en Estados Unidos

Revisa a continuación el horario de los estados de las distintas ciudades de USA para que veas el inicio del Superclásico Argentino entre ‘millonarios’ y ‘xeneizes’.

Horario Ciudades de Estados Unidos 11:30 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 12:30 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 13:30 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 14:30 horas Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

