México permanece bajo vigilancia constante, hoy 13 de julio de 2026, debido a su intensa actividad sísmica, originada por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor movimiento tectónico del mundo. Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un seguimiento permanente de los temblores que ocurren en el país y publica información actualizada durante las 24 horas.

Los reportes oficiales incluyen datos como la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora exacta de cada evento, convirtiéndose en una fuente de consulta para habitantes del país y para millones de mexicanos que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y desean mantenerse informados sobre la situación de sus familiares.

Últimos sismos en México hoy: lunes 13 de julio de 2026

Durante este lunes 13 de julio de 2026, el SSN continúa registrando la actividad sísmica que se presenta en distintas regiones del territorio nacional. Los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán concentran buena parte de los movimientos telúricos debido a su cercanía con importantes límites entre placas tectónicas.

Asimismo, entidades como Jalisco y Baja California permanecen bajo observación por su actividad geológica. Aunque muchos de los sismos registrados son de baja intensidad, conocer la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud permite evaluar con mayor precisión el nivel de riesgo de cada evento.

México mantiene vigilancia sísmica las 24 horas

La interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe convierte a México en uno de los países con mayor actividad sísmica del continente. Gracias a los avances tecnológicos, actualmente es posible consultar reportes en tiempo real y recibir alertas en cuestión de segundos mediante los sistemas oficiales.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado únicamente a través de fuentes confiables, seguir las indicaciones de Protección Civil y conservar actualizado un plan familiar de emergencia para responder de manera adecuada ante cualquier eventualidad.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica las zonas de menor riesgo en tu hogar, escuela o centro de trabajo.

Elabora un plan familiar de emergencia con rutas de evacuación y puntos de reunión.

Ten preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos, botiquín, radio, linterna y documentos importantes.

Asegura muebles, repisas y objetos pesados para evitar accidentes.

Participa en simulacros y conoce los protocolos de Protección Civil.

Durante un sismo

Conserva la calma y evita correr o empujar.

Si ya inició el movimiento, aplica la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse .

. Mantente alejado de ventanas, elevadores y objetos que puedan caer.

Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de postes, árboles y fachadas.

Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas lesionadas y solicita ayuda de ser necesario.

Revisa tu vivienda para detectar posibles daños estructurales o fugas de gas.

No regreses a edificios afectados hasta que las autoridades lo indiquen.

Mantente atento a posibles réplicas y sigue la información oficial.

Evita compartir rumores o información sin verificar en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre los sismos en México

¿La alerta sísmica se activa en todos los temblores?

No. Solo se emite cuando un sismo cumple determinados criterios de magnitud, ubicación y tiempo de anticipación suficiente para advertir a la población.

¿Por qué México registra tantos sismos?

Porque el territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas, lo que genera una actividad sísmica frecuente, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Qué es un microsismo?

Es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por las personas, aunque sí queda registrado por los equipos del Servicio Sismológico Nacional.

¿Por qué algunos temblores se sienten más fuertes en la Ciudad de México?

Las características del suelo de la capital favorecen la amplificación de las ondas sísmicas, por lo que algunos movimientos pueden percibirse con mayor intensidad que en otras regiones.

¿Existe diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista científico, los tres términos describen el mismo fenómeno. En el uso cotidiano, “temblor” suele referirse a eventos moderados y “terremoto” a aquellos de gran magnitud o con importantes daños.

¿Es posible predecir un sismo?

No. Hasta el momento no existe un método que permita anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Lo que sí puede hacerse es monitorear permanentemente la actividad tectónica y promover medidas de prevención.