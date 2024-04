Este lunes 8 de abril, un eclipse solar total dejará en la oscuridad gran parte dela zona de Dallas-Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Este será un evento en el que miles de ciudadanos serán testigos solamente una vez en su vida, ya que no ocurrirá algo similar en el estado hasta en casi 300 años. No solo se podrá apreciar este fenómeno al aire libre, sino que también se podrá disfrutar a través de la cobertura en vivo de Telemundo 39 , Telemundo Texas, la cual será de 11 a.m. a 2 p.m. (CT)

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Este acontecimiento hace que las zonas de trayectoria queden en la sombra, y entonces parece como que amanece o anochece en pleno día. A continuación, te comparto información de cómo ver el eclipse desde Texas vía Telemundo 39.

¿Cómo ver el eclipse solar total desde Texas vía Telemundo 39?

Si deseas ver el eclipse solar total vía Telemundo 39, puedes hacerlo desde su página oficial y a través de la aplicación móvil T39, que está disponible en los siguientes sistemas operativos:

TELEMUNDO 39 en ROKU

Para ver Telemundo 39 desde Roku, debes ingresar a la pantalla de inicio, selecciona “Live TV” y busca el canal 904 de “Telemundo Texas”. Selecciona el canal, presiona el botón con la estrella o asterisco en tu control remoto y agrega el canal 904 a tus favoritos para fácil acceso.

TELEMUNDO 39 en SAMSUNG TV PLUS

Desde la pantalla de inicio, abre la aplicación TV Plus, puedes ir a la sección de noticias locales y busca el canal 1255 de “Telemundo Texas” y agrégalo a tus favoritos.

TELEMUNDO 39 EN AMAZON FIRE TV

Busca “Telemundo 39″ en tu dispositivo a través de tu Firestick. Después, puedes agregar el canal.

TELEMUNDO 39 EN XUMO PLAY

Abre la aplicación de Xumo Play, desplázate hasta las noticias locales, busca “Telemundo Texas” y presioné el botón en forma de corazón para agregar el canal a tus favoritos. También puedes ingresar desde este link para ver el canal.

TELMUNDO 39 EN FREEVEE

Telemundo 39 es parte de los 16 canales disponibles de Telemundo y NBC en Freevee, producidos por estaciones locales de NBC Universal. Encuentras Telemundo 39 en el canal de Telemundo Texas.