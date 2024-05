El 20 de mayo se inició el proceso del séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que permite a los afiliados retirar, de manera voluntaria, hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/20,600. Si estás dentro de los cientos de miles de personas que ya realizaron el trámite, conoce cómo puedes hacerle seguimiento para saber cuándo recibirás tu primer desembolso.

Solo el lunes 20 de mayo se registraron más de 204,800 solicitudes de retiro, mientras que el martes 21, la cifra fue 93,202, de acuerdo con la Asociación de AFP. Los afiliados pueden verificar, a través de las herramientas digitales de la página de retiro, si fue validada su solicitud y, luego pueden hacerle seguimiento estén dentro o fuera del país. Se estima que 7.1 millones de los 9.4 millones de afiliados tienen fondos en su cuenta individual de aportes obligatorios, aunque gran parte (5.1 millones) tiene menos de 1UIT.

Debes tener claro que para solicitar el dinero de tu cuenta, debes tener un saldo mayor a 0 y no estar pensionado por jubilación e invalidez, de acuerdo con la Ley 32002 y el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). El dinero que retires es intangible, salvo que tengas deudas por alimentos.

¿CUÁNDO PUEDO HACER SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD DE RETIRO DE AFP 2024?

Después de dos días útiles de haber registrado tu solicitud de retiro podrás hacerle seguimiento en www.solicitaretiroafp.pe, seleccionando ¿Cómo va mi solicitud?

¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD PARA EL SÉTIMO RETIRO AFP?

Si estás en las AFP Integra, Prima y Profuturo y quieres consultar el estado del trámite de retiro de fondos de tu AFP, debes debes seguir estos pasos:

Ingresa a ¿Cómo va mi solicitud?

Coloca el tipo de documento

Ingresa tu número de documento

Escribe tu dígito verificador

Completar el código Captcha

Haz clic en Consultar.

Los afiliados a Integra, Prima y Profuturo pueden hacer el seguimiento de tu trámite de manera oficial en la página de la Asociación de AFP (Foto: Asociación de AFP)

SI ESTOY AFILIADO A HABITAT, ¿CÓMO HAGO SEGUIMIENTO A MI SOLICITUD DE RETIRO AFP?

Debes seguir estos pasos:

Ingresa a https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/

Coloca el tipo de documento

Ingresa tu número de documento

Fecha de nacimiento

Completar el código Captcha

Haz clic en Consultar.

A diferencia de las tres AFP que operan en el país, Habitat tienen un link diferente para verificar el estado de solicitud del sétimo retiro de fondos (Foto: AFP Habitat)

¿QUÉ PASA SI MI AFP NO ME NOTIFICA SOBRE EL RETIRO DE FONDOS?

Si pasan varios días y no has recibido ninguna notificación de tu AFP sobre el retiro de fondos, la Asociación de AFP recomienda hacer seguimiento a tu notificación dos días hábiles de haber registrado tu solicitud. Si no puedes ver el estado de tu trámite o deseas más información, puedes comunicarte con tu AFP, a través de sus canales de atención.

LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LAS AFP

Si requieres actualizar datos, mayor información o tienes alguna duda, puedes contactarte con tu AFP a través de los siguientes canales:

AFP integra:

Web : www.afpintegra.pe

: www.afpintegra.pe Call Center: (01) 513 5050 para Lima y 0800 40 110 provincias. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

AFP Habitat

Web : www.afphabitat.com.pe

: www.afphabitat.com.pe Call Center: (01) 230 2200 para Lima y 0801-14-224 provincias.

Prima AFP

Web : www.prima.com.pe

: www.prima.com.pe Call Center: (01) 615-7272 para Lima y 0-801-18010 provincias.

Profuturo AFP

Web : www.prima.com.pe

: www.prima.com.pe Call Center: (01)3913636 para Lima y 0-800-11434 provincias. Opción 9 para retiros.

Para conocer la listas completa de los canales de atención, puedes ingresar aquí.

