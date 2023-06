¿Sabe cuánto se da de propina en Estados Unidos? Una de las costumbres en ese país es el “tipping”, también llamado propina al servicio. Se trata de un pago extra que da el cliente y no es exclusivo de restaurantes, sino también en peluquerías, taxis, hoteles, entre otros.

Dicho pago puede venir incluido en la boleta y puede constituir el 18%, 20% o 22% del consumo total. Esto puede generar confusión en los turistas o personas que llegan al país norteamericano.

¿El origen de las propinas o tips?

BBC Mundo cita un texto escrito en Inglaterra (1795) por un periodista anónimo, cuando se muestra por primera vez la entrega de propina: “Si un hombre con su caballo se aloja en una posada, además de pagar la factura debe dar al menos un chelín al camarero y seis peniques a la mucama, al mozo de cuadra y al limpiabotas, lo que suma media corona”.

Por su lado, el historiador Kerry Segrave, autor de “La propina: una historia americana de gratificaciones sociales”, afirma que esta práctica no existía en EE.UU. hasta 1840, cuando un viajero inglés visitó la ciudad de Nueva York y registró un agradecimiento por el trato, y esto terminó convirtiéndose en costumbre.

Es así que la cultura de las propinas despegó a finales del siglo XIX tras importarla desde Europa , imitando las costumbres de la aristocracia. Además, la emancipación de los esclavos fundó las bases de la obligación, pues los dueños de hoteles querían mano de obra africana sin pagarles. Les prometían un trabajo donde podían recibir propinas, así lo señala Saru Jayaraman, activista pro derechos laborales al medio británico.

¿Quiénes reciben mejor propina?

Muchos camareros en Estados Unidos comentan que las propinas en algunos casos pueden superar, incluso, su mismo pago.

No obstante, hay quienes aseguran que la apariencia física, genero o raza puede hacer que ganes más o menos, lo cual generó polémica alrededor de este pago.

Un informe de la consultora IPUS CPS publicado en la revista especializada Eater señaló que los empleados blancos en EE.UU. tenían una media de US$ 7.06 de propina por hora; los latinos, US$ 6.08; afroamericanos, US$ 5.57; y asiáticos, US$ 4.77.

Ante ello han habido movimientos antipropinas. En 1915 se quiso eliminar esta actividad, pero se dejó de lado el proyecto pues los empresarios señalaban que este pago extra los ayudaba a ellos a seguir con sus negocios, explica el citado medio.

