A lo largo de los años en Estados Unidos, la Ivy League, el grupo de ocho universidades de excelencia académica, ha sido tomada en cuenta por los reclutadores a la hora de seleccionar a su personal porque considera que de sus aulas universitarias salen las mentes más brillantes para que aporten en sus organizaciones; sin embargo, con el paso del tiempo no ha producido los grandes talentos que los empleadores esperaban, por lo que han vuelto su mirada hacia otros centros de estudios superiores, cuyos egresados están rindiendo al máximo nivel. Debido a ello, te damos una lista de las universidades que no están en ese grupo, pero que se encuentran a su altura. Si aún eres estudiantes y no sabes dónde seguir una carrera, la siguiente información te será de gran utilidad.

Antes te precisamos que integran la Ivy League, en orden alfabético: la Universidad Brown, la Universidad de Columbia, la Universidad Cornell, Dartmouth College, la Universidad Harvard, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Princeton y la Universidad Yale.

¿CUÁLES SON LAS UNIVERSIDADES QUE ESTÁN A LA ALTURA DE LA IVY LEAGUE?

Con el fin de dar a conocer a las universidades que se encuentran a la altura de la Ivy League, Forbes realizó una encuesta exclusiva a gerentes de contratación para conocer de dónde provienen los estudiantes brillantes que ahora ellos contratan.

Para ello se usó la siguiente metodología: primero se quitó al grupo de selecto de las Ivy, así como las consideradas las Ivy-plus (Stanford, MIT, Duke y la Universidad de Chicago); luego se seleccionaron a las universidades de 4,000 estudiantes donde les proporcionaron los datos de admisiones de 2022 en adelante; después analizaron las escuelas con altos puntajes en las pruebas estandarizadas. Tras ello, se evaluó el criterio de selectividad y a partir de ahí, con los datos que algunos les brindaron, se encuestó a los gerentes de contratación sobre cada una. Los resultados son los siguientes:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONSIDERADAS LAS “NEW IVIES”

Cabe mencionar que excluyeron en esta lista a las universidades de California porque no consideran los puntajes de la prueba. Ellas son:

Universidad de Binghamton (Nueva York)

Georgia Institute of Technology (Georgia)

Universidad de Florida (Florida)

Universidad de Illinois Urbana-Champaign (Illinois)

Universidad de Maryland-College Park (Maryland)

Universidad de Michigan-Ann Arbor (Michigan)

Universidad de Carolina del Norte -Chapel Hill (North Carolina)

Universidad de Texas-Austin (Texas)

Universidad de Virginia (Virginia)

Universidad de Wisconsin-Madison (Wisconsin)

UNIVERSIDADES PRIVADAS CONSIDERADAS LAS “NEW IVIES”

Para dar a conocer a las universidades privadas que son consideradas las “New Ivies” se tuvo que excluir a las escuelas con menos de 4,000 estudiantes, las que forman parte de la Ivy League y las Ivy-plus.