¡Prepárate para un espectáculo celeste este mes de abril! La luna llena, que tendrá lugar el martes 23 de abril de 2024 a las 7:49 PM EDT, adornará el cielo nocturno. Pero no te sorprendas si no parece exactamente rosa. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), durante unos días alrededor de esta fecha, desde el lunes por la mañana hasta el jueves por la mañana, el satélite natural de la Tierra adquirirá una tonalidad particular. Si vives en Estados Unidos y quieres saber en qué ciudades se puede ver mejor este fenómeno astronómico, sigue leyendo hasta el final.

¿Por qué el nombre de “Luna Rosa”?

Durante siglos, los pueblos de todo el mundo, incluidos los nativos americanos, han dado nombre a los meses basándose en sucesos naturales. Cada luna llena tiene también su propio nombre.

Según la NASA, el Old Farmer’s Almanac comenzó a publicar estos nombres de luna llena de los nativos americanos en la década de 1930, y desde entonces se han generalizado. La luna llena de abril se llama “Luna rosa” por una hermosa flor silvestre llamada phlox rastrera, también conocida como phlox de musgo o phlox de montaña. Esta flor de color rosa vibrante es originaria del este de Estados Unidos y es una de las primeras floraciones generalizadas de la primavera.

Pero la Luna Rosa no es el único nombre que recibe este plenilunio. Aquí tienes otros:

Luna de hierba germinada: Una hermosa descripción de la renovación de la primavera.

Una hermosa descripción de la renovación de la primavera. Luna del huevo: Algunas culturas asocian esta luna con el comienzo de la puesta de huevos de las aves.

Algunas culturas asocian esta luna con el comienzo de la puesta de huevos de las aves. Luna de pez: Las tribus costeras de Norteamérica la bautizaron con el nombre del sábalo, que nada río arriba para desovar durante esta época.

Ciudades en las que se puede ver mejor la Luna Rosa 2024

Aquí algunos detalles sobre las mejores ciudades para contemplar la Luna Rosa 2024:

Nueva York: Atardecer a las 7:43 p.m. EDT, Luna Rosa a las 7:44 p.m. EDT (llena a las 7:50 p.m. EDT)

Los Ángeles: Atardecer a las 7:30 p.m. PDT, Luna Rosa a las 7:37 p.m. PDT (llena a las 4:50 p.m. PDT)

Chicago: Atardecer a las 6:49 p.m. CDT

Miami: Luna Rosa a las 7:46 p.m. EDT, atardecer a las 7:46 p.m. EDT