Los billetes de 2 dólares que tienes en casa pueden valer miles sin que lo sepas. Estos ejemplares, de acuerdo a su año de emisión y su historia, podrían alcanzar precios muy altos en el mundo numismático. La historia de estas piezas inicia en 1862, cuando Estados Unidos decidió fabricarlas con el retrato del padre fundador Alexander Hamilton. Desde entonces, estos billetes han pasado por varias transformaciones en su diseño, incluyendo la imagen de Thomas Jefferson, y su valor se ha incrementado, con el pasar de los años, en las subastas.

Por ejemplo, en 2022, un billete de 2 dólares, impreso en el año 2003, fue subastado en línea por $2,400 en Heritage Auctions. Luego, apenas dos semanas después, el mismo billete cambió de manos una vez más, esta vez por la cifra de $4, según la casa de subastas en Texas.

Estos eventos han demostrado el valor insospechado que pueden tener estos billetes en el mercado, donde no solo los billetes aumentan su precio sino que también las monedas.

Incluso, los estadounidenses no solo usan el billete de 2 dólares para buscar un comprador entre los coleccionistas, sino también como un amuleto de la suerte y lo llevan en la billetera por todos lados sin gastarlo.

Los billetes de 2 dólares pueden convertirse en una de las piezas de colección más codiciadas por los coleccionistas y llegar a valorizarse en más de US$4,000 (Foto: ABC7 / YouTube)

¿CÓMO SON LOS BILLETES DE 2 DÓLARES VALORIZADAS EN MILES?

En los billetes de 2 dólares, la clave está en observar el año de emisión y el color del sello. Así, los billetes con sellos rojos, marrones y azules, emitidos entre 1862 y 1917, pueden costar hasta $1,000 o más, según la U.S. Currency Auctions. Además, desde 1995, un grupo de 12 billetes en su empaque original podría valer más de $500.

Otro aspecto importante en el valor de estos ejemplares es el empaque original. Hay billetes que vienen en paquetes sellados, una garantía de su autenticidad y adecuada conservación. Este es un aspecto que buscan los coleccionistas en las subastas en Estados Unidos.

Además, U.S. Currency Auctions estima que los billetes de 2 dólares no circulados de 1890 podrían venderse por un valor de hasta $4,500. En tanto, los billetes no circulados, impresos entre 1862 y 1917, podrían alcanzar los $1,000, como mínimo.

¿CUÁNTOS BILLETES DE 2 DÓLARES HAY EN ESTADOS UNIDOS?

Hasta 2021, había cerca de 2,8000 millones de billetes de 2 dólares en circulación en el territorio de Estados Unidos, de acuerdo a los cálculos de la Reserva Federal.