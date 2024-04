¿Cuántas veces hemos tratado de deshacernos de las monedas de pequeña denominación para que no ocupen mucho espacio en nuestros bolsillos o billeteras? Pues ya no lo hagas, ya que algunas de ellas podrían valer miles de dólares, así que cuando pienses en cancelar tus compras con estas, cabe la posibilidad de que te arrepientas. Para que no cometas ese error, te contamos en los siguientes párrafos cuáles son las monedas de 5 centavos que poseen un alto valor para los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagarte altas sumas de dinero.

Antes te precisamos que las monedas en circulación son las que produce la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para las transacciones diarias, las cuales también se incluyen en los juegos de monedas anuales de este organismo.

LISTA DE MONEDAS DE 5 CENTAVOS QUE ESTÁN EN CIRCULACIÓN Y VALEN MILES DE DÓLARES

La moneda de cinco centavos de dólar o Jefferson nickel (coloquialmente llamada níquel) es una moneda que sigue en circulación en los Estados Unidos, por lo que de acuerdo con determinadas características puede valer mucho dinero.

Desde 1938, la Jefferson níquel ha sido la moneda de cinco centavos acuñada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, reemplazando a la Buffalo níquel. En un lado está el rostro de perfil del expresidente Thomas Jefferson y en el otro, su casa Monticello.

Se sabe que la moneda más valiosa de níquel es Liberty Head Nickel de 1913, pues su valor alcanza los más de tres millones de dólares. Ahora nos centraremos en las otras monedas de cinco dólares que valen hasta miles de dólares. Estas son:

1879 Escudo de níquel: esta moneda puede valer hasta 2,400 dólares.

Moneda: 1879 Escudo de níquel (Foto: AliExpress)

1880 Escudo de níquel: esta moneda puede valer hasta 2,000 dólares.

Moneda: 1880 Escudo de níquel (Foto: AliExpress)

1916 Doble Troquel Buffalo níquel: esta moneda puede valer hasta 3,800 dólares.

Moneda: 1916 Doble Troquel Buffalo níquel (Foto: eBay)

1918/17-D Buffalo níquel: esta moneda puede valer hasta 3,500 dólares.

Moneda: 1918/17-D Buffalo níquel (Foto: PCGS)

1926-S Níquel Búfalo: esta moneda puede valer hasta 4,200 dólares.

Moneda: 1926-S Níquel Búfalo (Foto: PCGS)

1937-D Búfalo de tres patas con níquel: esta moneda puede valer hasta 2,000 dólares

Moneda: 1937-D Búfalo de tres patas con níquel (Foto: Amazon)

1939 Doble Monticello: esta moneda puede valer hasta 500 dólares.

Moneda: 1939 Doble Monticello (Foto: PCGS)

1942-P Jefferson níquel: esta moneda puede valer hasta 800 dólares.

Moneda: 1942-P Jefferson níquel (Foto: Amazon)

1950-D Jefferson níquel: esta moneda puede valer entre 600 y 800 dólares.