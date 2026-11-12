Ante el pronto inicio de “El Buen Fin” en México, conocido por sus múltiples descuentos y ofertas, es importante que los usuarios se mantengan alerta. Para aprovechar este evento comercial sin caer en fraudes ni engaños, es necesario mantenerse bien informado. Por ello, esta nota te detallará las recomendaciones necesarias para proteger tu economía y disfrutar de una buena experiencia.

Según el propio sitio web de El Buen Fin , este esquema de descuentos generalizados se llevará a cabo del viernes 13 hasta el martes de 17 de noviembre.

En estas fechas, los mexicanos pueden adquirir distintos artículos o servicios a precios relativamente bajos. Pese a ello, existe la posibilidad de que pasen por situaciones incómodas al pagar en caja o vía online.

En ese caso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que los negocios están en la obligación de hacer valer cualquier descuento o promoción durante las fechas señaladas. Caso contrario, el cliente tiene derecho a presentar su queja o denuncia.

Es posible que ciertas promociones o descuentos no sean válidos al momento de pagar en caja durante El Buen Fin 2026. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué hacer si una tienda no respeta una oferta durante El Buen Fin 2026

Acorde al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), todo proveedor debe informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades y demás condiciones en las que ofrece sus productos o servicios.

En caso ocurra lo contrario al momento de que realices tu compra, es importante que recabes las pruebas necesarias para presentarlas ante la Profeco y así la dependencia dé seguimiento a tu caso. Para ello, tienes que recopilar los siguientes elementos:

Fotografías de etiquetas, anaqueles y anuncios con el precio señalado.

Capturas de pantalla de promociones en páginas de Internet.

Folletos y publicidad del establecimiento.

Tickets, facturas y comprobantes de pago (en caso hayas realizado la compra)

Cómo presentar una queja ante la Profeco

Para que presentes tus pruebas en caso no se te ha validado un descuento o promoción —sea presencial u online—, puedes acercarte a uno de los 169 módulos de atención que están situados en las zonas comerciales con mayor presencia de público. Además, tienes la opción de comunicarte a través de los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722.

55 5568 8722. Larga distancia: 800 468 8722.

800 468 8722. Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx.

Ante esta ola de descuentos y promociones, los usuarios pueden ser víctimas de fraudes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo prevenir fraudes durante El Buen Fin 2026

Si quieres evitar acudir a las tiendas y prefieres comprar por vía online durante este evento comercial, también hay ciertas recomendaciones de El Buen Fin que son necesarias para evitar cualquier tipo de fraude. A continuación te mencionaré las más importantes:

Utiliza siempre las páginas seguras o verificadas al comprar.

Utiliza métodos de autenticación que te proporcione tu banco.

No instales aplicaciones que tercero no autorizados recomiendan a consecuencia de un cargo no reconocido.

No utilices computadoras de salas de Internet públicas o de renta.

No descargues apps de comercios desconocidos.

Verifica el remitente del correo electrónico o SMS. Caso contrario, no lo abras.

Busca posibles errores de ortografía y gramática.

Si tienes duda sobre alguna promoción, contacta al banco a la empresa que la ofrece.