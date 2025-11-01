El sorteo del Powerball vuelve a despertar gran expectativa en Estados Unidos y el mundo, ya que este sábado 1 de noviembre de 2025 pone en juego un premio mayor de 400 millones de dólares, una cifra que sigue creciendo y captando la atención de millones de apostadores. El pozo acumulado alcanzó este monto luego de que ningún jugador acertara los seis números ganadores del sorteo anterior, realizado el miércoles 29 de octubre, cuando el jackpot era de 376 millones de dólares.

Con el aumento del bote, el entusiasmo por probar suerte vuelve a tomar fuerza en vísperas de un nuevo sorteo que podría cambiar la vida de algún afortunado. ¿Será hoy el día en que aparezca un nuevo millonario?

Para ganar el premio mayor, es necesario acertar los cinco números blancos y la bola roja Powerball, una hazaña con una probabilidad de 1 en 292.2 millones. Aun así, el juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 hasta $1 millón por acertar solo las cinco bolas blancas.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. La opción en efectivo es una alternativa popular para el ganador, que puede optar por recibir un pago único inmediato en lugar de anualidades. Además, incluso acertar un número y la Powerball asegura un premio mínimo de $4.

Resultados del Powerball, sábado 1 de noviembre de 2025

¿Alguien ganó el Powerball del sábado 1 de noviembre de 2025?

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas si se puede comprar boletos de Powerball por Internet. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente.

El Powerball sortea un premio mayor de $344 millones este sábado 25 de octubre de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)