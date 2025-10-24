El Mega Millions sigue siendo sinónimo de ilusión y grandes premios en Estados Unidos. En su sorteo más reciente, que se realiza el viernes 24 de octubre de 2025, el pozo acumulado llegó a la impresionante suma de 680 millones de dólares, con una opción en efectivo de $318.2 millones. A continuación, conoce los números ganadores y todos los detalles del sorteo.
El evento se llevará a cabo a las 11:00 p.m. (hora del Este), bajo las reglas del formato actualizado en abril de 2025, que aumentó el costo de cada jugada a $5 e incluyó un multiplicador automático. Con esta modificación, las probabilidades de ganar mejoraron a 1 en 23, y los premios secundarios también se ajustaron, garantizando ahora un mínimo de $2 millones —que puede subir hasta $10 millones— para quienes acierten las cinco bolas blancas.
Para participar, solo debes escoger cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24. Este nuevo esquema ofrece una posibilidad de ganar el premio mayor de 1 en 290.4 millones. Los boletos se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, y deben comprarse antes del cierre de ventas de cada jurisdicción, que puede variar entre 15 minutos y una hora antes del sorteo.Si resultas ganador del premio mayor, puedes optar por una anualidad con pagos crecientes o recibir un monto único en efectivo (lump sum).
Resultados Mega Millions, viernes 24 de octubre de 2025
|Números ganadores
|Mega Ball
|XX-XX-XX-XX-XX
|XX
¿Hubo ganador del premio mayor del Mega Millions del viernes 24 de octubre de 2025?
Aún no anuncian si hubo ganador del premio mayor de $680 millones del sorteo del viernes 24 de octubre de 2025.
¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Mega Millions?
Los sorteos del Mega Millions se efectúan dos veces por semana, los martes y viernes, en punto de las 11:00 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en directo.Si te encuentras en otra región del país, los horarios equivalen a 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT.Recuerda que la hora límite para comprar boletos depende de cada estado y, por lo general, ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.
¿Cuánto cuesta jugar al Mega Millions y dónde se pueden conseguir los boletos?
Cada jugada en el Mega Millions tiene un precio de $5, e incluye un multiplicador aleatorio que se aplica a los premios secundarios.Puedes adquirir tu boleto en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, en establecimientos autorizados como tiendas, gasolineras o supermercados, y en algunos estados también de manera online.
¿Cómo se juega al Mega Millions y cuáles son las probabilidades reales de ganar?
El mecanismo es sencillo: el jugador elige cinco números entre el 1 y el 70 (bolas blancas) y un número extra para la Mega Ball, que va del 1 al 24. Las probabilidades generales de obtener algún premio son de 1 en 23, pero para llevarse el gran jackpot, la posibilidad es de 1 en 290.5 millones.
¿Qué premios secundarios ofrece Mega Millions y cómo aumentar las ganancias?
Además del gran premio, el juego cuenta con nueve niveles de premios que dependen de cuántos números aciertes.Si agregas la opción Megaplier, por $1 adicional, tus premios no acumulativos pueden multiplicarse hasta por cinco veces su valor original.
¿Dónde revisar los resultados oficiales y los sorteos anteriores?
Los números ganadores se publican minutos después del sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions y su aplicación móvil.También puedes consultar los resultados en televisoras locales y puntos de venta autorizados.En la web oficial encontrarás, además, un historial completo de todos los sorteos anteriores.
¿Puedo jugar al Mega Millions en línea o si no vivo en Estados Unidos?
La compra en línea está habilitada únicamente en algunos estados y requiere que el comprador se encuentre físicamente dentro de esa jurisdicción.Aunque el sorteo no se realiza fuera del país, no es obligatorio ser ciudadano ni residente estadounidense para participar o reclamar un premio.Cualquier persona que compre un boleto de forma legal dentro de un estado autorizado puede cobrar sus ganancias sin inconvenientes.