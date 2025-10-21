El Mega Millions sigue siendo sinónimo de ilusión y grandes premios en Estados Unidos. En su sorteo más reciente, a realizarse el martes 21 de octubre de 2025, el pozo acumulado llegó a la impresionante suma de 650 millones de dólares, con una opción en efectivo de $304.1 millones. A continuación, conoce los números ganadores y todos los detalles del sorteo.

El evento se llevará a cabo a las 11:00 p.m. (hora del Este), bajo las reglas del formato actualizado en abril de 2025, que aumentó el costo de cada jugada a $5 e incluyó un multiplicador automático. Con esta modificación, las probabilidades de ganar mejoraron a 1 en 23, y los premios secundarios también se ajustaron, garantizando ahora un mínimo de $2 millones —que puede subir hasta $10 millones— para quienes acierten las cinco bolas blancas.

Para participar, solo debes escoger cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24. Este nuevo esquema ofrece una posibilidad de ganar el premio mayor de 1 en 290.4 millones. Los boletos se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, y deben comprarse antes del cierre de ventas de cada jurisdicción, que puede variar entre 15 minutos y una hora antes del sorteo.Si resultas ganador del premio mayor, puedes optar por una anualidad con pagos crecientes o recibir un monto único en efectivo (lump sum).

Resultados Mega Millions, martes 21 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Hubo ganador del premio mayor del Mega Millions del martes 21 de octubre de 2025?

El premio mayor de $625 millones del sorteo del martes 21 de octubre de 2025 aún no tiene dueño.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos del Mega Millions se efectúan dos veces por semana, los martes y viernes, en punto de las 11:00 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en directo.Si te encuentras en otra región del país, los horarios equivalen a 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT.Recuerda que la hora límite para comprar boletos depende de cada estado y, por lo general, ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar al Mega Millions y dónde se pueden conseguir los boletos?

Cada jugada en el Mega Millions tiene un precio de $5, e incluye un multiplicador aleatorio que se aplica a los premios secundarios.Puedes adquirir tu boleto en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, en establecimientos autorizados como tiendas, gasolineras o supermercados, y en algunos estados también de manera online.

¿Cómo se juega al Mega Millions y cuáles son las probabilidades reales de ganar?

El mecanismo es sencillo: el jugador elige cinco números entre el 1 y el 70 (bolas blancas) y un número extra para la Mega Ball, que va del 1 al 24.Las probabilidades generales de obtener algún premio son de 1 en 23, pero para llevarse el gran jackpot, la posibilidad es de 1 en 290.5 millones.

¿Qué premios secundarios ofrece Mega Millions y cómo aumentar las ganancias?

Además del gran premio, el juego cuenta con nueve niveles de premios que dependen de cuántos números aciertes.Si agregas la opción Megaplier, por $1 adicional, tus premios no acumulativos pueden multiplicarse hasta por cinco veces su valor original.

¿Dónde revisar los resultados oficiales y los sorteos anteriores?

Los números ganadores se publican minutos después del sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions y su aplicación móvil.También puedes consultar los resultados en televisoras locales y puntos de venta autorizados.En la web oficial encontrarás, además, un historial completo de todos los sorteos anteriores.

¿Puedo jugar al Mega Millions en línea o si no vivo en Estados Unidos?

La compra en línea está habilitada únicamente en algunos estados y requiere que el comprador se encuentre físicamente dentro de esa jurisdicción.Aunque el sorteo no se realiza fuera del país, no es obligatorio ser ciudadano ni residente estadounidense para participar o reclamar un premio.Cualquier persona que compre un boleto de forma legal dentro de un estado autorizado puede cobrar sus ganancias sin inconvenientes.

El Mega Millions sigue siendo una de las loterías más populares y con mayores premios en Estados Unidos. (Foto: AFP)