El sorteo del Mega Millions de este martes 14 de julio de 2026 acapara la atención en todo Estados Unidos con un impresionante premio mayor estimado en 637 millones de dólares. Quienes logren acertar la combinación exacta tendrán la opción de reclamar un pago único en efectivo valorado en $278 millones antes de impuestos. La expectación crece a medida que se acerca la hora oficial de la extracción, programada para las 11:00 p.m., hora del Este, atrayendo a millones de participantes en el país.

Este monumental pozo se acumuló luego de que ningún jugador consiguiera el gran premio durante la jornada del pasado viernes 10 de julio. En esa ocasión, los números ganadores oficiales fueron el 2, 39, 44, 46 y 56, acompañados por la Mega Ball dorada número 23. Aunque el jackpot quedó vacante, un afortunado comprador en el estado de Florida logró acertar las cinco bolas blancas de la combinación principal. Gracias al multiplicador automático asignado a su boleto, este ganador se adjudicó la notable suma de dos millones de dólares.

Participar en el Mega Millions tiene un costo actual de cinco dólares por jugada en las tiendas físicas y plataformas digitales autorizadas. La mecánica exige elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, enfrentando una probabilidad de ganar el gran pozo de 1 en 290 millones. El sistema actual eliminó la compra opcional del antiguo Megaplier para integrar un multiplicador automático en cada boleto emitido. Esta función aleatoria incrementa los premios secundarios desde dos hasta diez veces su valor original sin ningún costo adicional para el usuario.

Los interesados deben adquirir sus boletos antes del horario de cierre estipulado por cada estado, que suele fijarse entre 15 y 60 minutos previos al sorteo en vivo. Si un afortunado reclama el premio mayor de esta noche, podrá elegir entre el cobro inmediato en efectivo o un formato de pago anualizado. La anualidad consta de un primer desembolso seguido de 29 cuotas anuales que aumentan un 5% cada año para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Los resultados podrán verificarse en directo a través de los canales de YouTube oficiales y las plataformas web de las loterías estatales.

A continuación, podrás consultar los números ganadores del Mega Millions, el monto estimado del premio mayor, la Mega Ball, el Megaplier y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el funcionamiento del sorteo.

Consulta EN VIVO los resultados con los números ganadores del Mega Millions del 14 de juliode 2026 y mira si salió el gigantesco premio mayor de 637 millones de dólares. | Crédito: Stan Honda / AFP

Resultados del Mega Millions del martes 14 de julio de 2026

Resultado Números Cinco números blancos X, X, X, X, X Mega Ball X Megaplier X Jackpot estimado $637 millones Fecha del sorteo Martes, 14 de julio de 2026 Hora del sorteo 11:00 p. m. (ET)

¿A qué hora se realiza el sorteo del Mega Millions?

El sorteo del Mega Millions se celebra todos los martes y viernes a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Los resultados oficiales se publican minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuál es el jackpot del Mega Millions para hoy?

Para el sorteo de este martes 14 de julio de 2026, el premio mayor acumulado está estimado en aproximadamente $637 millones (con una opción de pago en efectivo de 278.0 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los jackpots más importantes del año.

Mira los números ganadores del Mega Millions del 14 de julio de 2026 y revisa si tu boleto fue premiado. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿Cómo jugar al Mega Millions en Estados Unidos?

Para jugar en Estados Unidos, debes adquirir un boleto en un minorista autorizado, donde seleccionarás cinco números principales del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25, o elegir la opción “Quick Pick” para que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

¿En qué estados se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. No está disponible en todos los territorios del país.