La expectativa crece entre los participantes del sorteo Mega Millions de este viernes 10 de julio de 2026, que pone en juego un espectacular jackpot estimado de aproximadamente 604 millones de dólares. El premio mayor continúa aumentando tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del bote principal.

Como ocurre cada semana, miles de jugadores esperan con ilusión conocer la combinación ganadora que podría cambiarles la vida para siempre. El sorteo del Mega Millions es uno de los más populares de Estados Unidos y suele atraer la atención tanto de residentes como de personas que siguen los resultados desde distintos países.

A continuación, podrás consultar los números ganadores del Mega Millions, el monto estimado del premio mayor, la Mega Ball, el Megaplier y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el funcionamiento del sorteo.

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 10 de julio de 2026

Resultado Números Cinco números blancos — Mega Ball — Megaplier — Jackpot estimado $604 millones Fecha del sorteo Viernes 10 de julio de 2026 Hora del sorteo 11:00 p. m. (ET)

¿A qué hora se realiza el sorteo del Mega Millions?

El sorteo del Mega Millions se celebra todos los martes y viernes a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Los resultados oficiales se publican minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuál es el jackpot del Mega Millions para hoy?

Para el sorteo de este viernes 10 de julio de 2026, el premio mayor acumulado está estimado en aproximadamente $604 millones, convirtiéndose en uno de los jackpots más importantes del año.

¿Cómo jugar al Mega Millions en Estados Unidos?

Para jugar en Estados Unidos, debes adquirir un boleto en un minorista autorizado, donde seleccionarás cinco números principales del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25, o elegir la opción “Quick Pick” para que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

¿En qué estados se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. No está disponible en todos los territorios del país.