La 74ª edición de Miss Universo se prepara para su noche final en Tailandia, consolidándose como uno de los eventos más influyentes en la industria de los certámenes internacionales. Con la participación de 120 delegadas de todo el mundo, esta edición refleja una evolución significativa hacia la diversidad e inclusión: compiten nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente del genocidio de Ruanda y, por primera vez en la historia del concurso, una representante de Palestina. Bajo la conducción del estadounidense Steve Byrne y un jurado renovado, el certamen busca no solo la belleza física, sino también el liderazgo y la capacidad de impacto social.

Durante tres semanas de actividades en el país anfitrión, las candidatas participaron en eventos culturales, desfiles y evaluaciones privadas que definieron a las 30 semifinalistas que continuarán en la competencia por suceder a la danesa Victoria Kjaer. Las predicciones de portales especializados colocan a Olivia Yace, de Costa de Marfil, como la principal favorita, seguida por representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Puerto Rico, mientras que nombres de México, Colombia, Turquía y China también figuran entre las más destacadas por su desempeño escénico y proyección mediática.

Con la eliminación del límite de edad y la apertura a madres y mujeres casadas, Miss Universo confirma su transformación hacia un formato más inclusivo y contemporáneo. Destacan figuras como Solange Tuyishime, de Ruanda, sobreviviente del genocidio de 1994, y Nguyen Huong Giang, de Vietnam, única participante transgénero de la edición. La presencia de Nadeen Ayoub, primera representante de Palestina, también marca un hito simbólico de representación cultural y apertura global, consolidando así el certamen como un escaparate de empoderamiento femenino más allá de los cánones tradicionales de belleza.

