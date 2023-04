La última edición de la lista de personas más ricas del mundo en el 2023 de la revista Forbes incluye dentro de sus filas los nombres de empresarios peruanos. Conozca quiénes lo integran y a cuánto asciende su fortuna.

A nivel mundial, la lista es liderada por el multimillonario francés Bernard Arnault, dueño de la corporación LVMH y cuya fortuna se encuentra estimada en US$ 213,700 millones.

Otros nombres que aparecen en la lista de “The World’s Billionaires 2023″ son Elon Musk con US$ 178,300 millones; Jeff Bezos con US$ 126,300 millones, y Larry Ellison, US$ 111,900 millones.

LEA TAMBIÉN: Intercorp presentaría un nuevo proyecto para el excuartel San Martín

¿Quiénes son los peruanos más ricos del mundo en el 2023?

El listado de las personas más acaudalas del mundo incluye dentro de sus filas peruanos de la familia Pastor, entre otros grandes dueños de grandes corporaciones nacionales.

Carlos Rodriguez-Pastor Persivale. El peruano de 63 años, posee una fortuna que asciende a US$ 1,500 millones este año, posicionándose en el puesto 1,905 de la lista de Forbes. Este monto sería menor a lo registrado el año anterior de US$ 5,200 millones por el fundador y presidente del Grupo Intercorp, conglomerado peruano con presencia en rubros seguros, banca, gastronomía, retail, educación y farmacéuticos.

El peruano de 63 años, posee una fortuna que asciende a US$ 1,500 millones este año, posicionándose en el puesto 1,905 de la lista de Forbes. Este monto sería menor a lo registrado el año anterior de US$ 5,200 millones por el fundador y presidente del Grupo Intercorp, conglomerado peruano con presencia en rubros seguros, banca, gastronomía, retail, educación y farmacéuticos. Anne Marie See Pastor: Hermana de Carlos Rodriguez-Pastor, figura en el puesto 1,905 con una fortuna valorizada en US$ 1,500 millones. Ella es miembro del directorio de Intercorp Perú, Shetland Securities e International Financial Holdings Group.

Hermana de Carlos Rodriguez-Pastor, figura en el puesto 1,905 con una fortuna valorizada en US$ 1,500 millones. Ella es miembro del directorio de Intercorp Perú, Shetland Securities e International Financial Holdings Group. George Pastor: Hermano de Carlos Rodriguez-Pastor, se posiciona en el mismo puesto de sus hermanos, compartiendo la misma cantidad de fortuna, liderando junto a ellos el ranking a nivel local.

Hermano de Carlos Rodriguez-Pastor, se posiciona en el mismo puesto de sus hermanos, compartiendo la misma cantidad de fortuna, liderando junto a ellos el ranking a nivel local. Ana María Brescia: La empresaria dueña del 30% del Grupo Breca, es la segunda multimillonaria peruana más rica del mundo, posicionada en el puesto 2,540. Su fortuna se registró en US$ 1,000 millones, a diferencia de los US$ 1,500 millones registrados el año pasado. El Grupo Breca es uno de los conglomerados más importantes del país, con presencia en rubros como minería, hotelería, banca, pesca, seguros, entre otros.

LEA TAMBIÉN: La urgente necesidad del Grupo Romero de consolidarse fuera del Perú

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí