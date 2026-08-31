Es uno de los futbolistas más famosos de la actualidad, brilla cada fin de semana como delantero estrella del Real Madrid de LaLiga española, es el capitán de la selección de Francia y apenas tiene 28 años. Este es Kylian Mbappé, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo que no solo destaca por su gran velocidad y capacidad para anotar goles, sino por su sabiduría popular. Y es que para crecer en el deporte, el trabajo o los proyectos personales no basta con repetir la rutina: también hay que atreverse a elevar el objetivo. La cita del día “Siempre debemos ponernos metas altas; de lo contrario, no progresamos” (“We must always set the bar high, otherwise we do not progress” en inglés) de Kylian Mbappé invita a mirar más allá de los límites propios, mantener la ambición y convertir cada paso en una oportunidad para mejorar. A continuación, analizamos esta “Cita del día” explicándote su significado y cómo esta expresión transmite una idea de ambición, mejora continua y exigencia personal, además de establecer estándares altos ayudaría a evitar el estancamiento.

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador del Mundial 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Qué significa la frase “Siempre debemos ponernos metas altas; de lo contrario, no progresamos” de Kylian Mbappé?

El mensaje es claro: establecer objetivos exigentes ayuda a evitar el conformismo. Mbappé relaciona la ambición con la mejora continua; no se trata de compararse con los demás, sino de desafiar los propios límites y trabajar para alcanzar una versión más sólida de uno mismo.

En una entrevista con UEFA, el futbolista francés explicó que procura no ponerse límites y que su objetivo es superarlos para descubrir hasta dónde puede llegar. También afirmó que, antes de salir a jugar, se repite que es el mejor como una forma de exigirse y de dar su máxima versión, incluso reconociendo los logros de otros jugadores.

Para quienes viven en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo —ya sea estudiando, empezando un emprendimiento, buscando nuevas oportunidades laborales o persiguiendo una carrera deportiva—, la reflexión puede funcionar como un recordatorio cotidiano: las metas grandes requieren constancia, preparación y paciencia, pero dan dirección al esfuerzo.

La frase de Kylian Mbappé y la ambición como motor de crecimiento

Tener metas altas no implica esperar resultados inmediatos ni exigir perfección todos los días. Implica construir un plan, avanzar con disciplina y revisar el progreso en el camino.

La cita de Mbappé puede aplicarse a distintas áreas:

En el trabajo: buscar una certificación, fortalecer el inglés o español profesional, liderar un proyecto o aspirar a un ascenso.

buscar una certificación, fortalecer el inglés o español profesional, liderar un proyecto o aspirar a un ascenso. En los estudios: mejorar una habilidad, postular a una beca, completar una carrera o prepararse para un examen importante.

mejorar una habilidad, postular a una beca, completar una carrera o prepararse para un examen importante. En el deporte: entrenar con regularidad, perfeccionar una técnica y enfocarse en pequeñas mejoras medibles.

entrenar con regularidad, perfeccionar una técnica y enfocarse en pequeñas mejoras medibles. En un emprendimiento: definir una meta de ventas, construir una audiencia digital o llevar una idea a un nuevo mercado.

definir una meta de ventas, construir una audiencia digital o llevar una idea a un nuevo mercado. En la vida personal: priorizar la salud, ahorrar para un proyecto relevante o sostener hábitos que acerquen a una meta de largo plazo.

La clave es transformar una aspiración amplia en acciones concretas. Por ejemplo, en lugar de decir “quiero mejorar profesionalmente”, una meta alta y medible puede ser: “Durante los próximos tres meses publicaré un portafolio bilingüe, completaré una certificación y enviaré cinco postulaciones de calidad por semana”.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, es uno de los deportistas que más marcas registra ante la Unión Europea en la actualidad. EFE/Juanjo Martín/Archivo.

¿Quién es Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé es un futbolista francés conocido por su velocidad, capacidad goleadora y mentalidad competitiva. A lo largo de sus declaraciones públicas ha insistido en ideas relacionadas con la ambición, el trabajo constante y la necesidad de superar los límites personales.

En conversación con UEFA, Mbappé señaló que una carrera deportiva es corta y que, durante esos años, hay que entregarlo todo antes de evaluar lo conseguido. También sostuvo que no busca fijarse un tope, sino seguir empujando sus límites para ver hasta dónde puede llegar.

Esa perspectiva explica por qué su reflexión sobre “ponernos metas altas” conecta más allá del fútbol: es una invitación a no detenerse por miedo, críticas externas o una primera dificultad.

Cómo aplicar la cita “Siempre debemos ponernos metas altas; de lo contrario, no progresamos” de Kylian Mbappé hoy

Si quieres convertir esta frase en una acción concreta, prueba este ejercicio breve:

Elige una meta que hoy te parezca retadora, pero posible. Define qué resultado específico quieres lograr y en qué plazo. Identifica el primer paso que puedes completar en menos de 30 minutos. Repite esa acción de forma consistente y ajusta el plan según tus avances.

Las metas altas no se alcanzan de un solo salto. Se construyen con decisiones pequeñas, repetidas y conscientes. La idea no es ignorar los obstáculos, sino prepararte mejor para enfrentarlos.